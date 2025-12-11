9人組グローバルグループ＆TEAMが11日、「2025 第38回小学館DIMEトレンド大賞」ベストアーティスト賞を受賞し、都内で贈賞式に出席した。

2025年のトレンドをつくり、めざましい活躍で注目を集めた人物に贈られる賞。＆TEAMは今年、グループ初のアジアツアーを開催したほか、韓国デビューを果たし、日韓両国でミリオンを達成。NHK紅白歌合戦初出場も決めるなど、大活躍を見せた。FUMA（27）は「今年活躍された方々と並ぶことができてとても光栄です。この賞をいただけたのは、いつも応援してくださるファンのLUNEの皆さんのおかげです」と感謝した。

HARUA（20）は「たくさんの挑戦をした年。アジアツアーを回って、行ったことのない地域にお邪魔して、単独公演で初めてさいたまスーパーアリーナのスタジアムモードで開催できた。韓国デビューもして、本格的に韓国で活動できた」と充実の1年を振り返り、「アジアツアーの準備をしながら、同時に3rdシングルの準備をしたり、アジアツアーのアンコール公演の準備をしながら韓国デビューの準備をしたりした。同時にいろんなことを準備していたらもう年末になった」と多忙な日々を明かした。

来年やりたいことを問われると、EJ（23）は「来年はいろんな場所に行って、まだ会えていないファンの皆さんに会いに行きたい。グルーバルでもっと活躍できるように頑張ります」と、さらなるグローバルな活躍を誓った。

K（28）とJO（21）はスケジュールの都合でVTR出演となったが、TAKI（20）へ＆TEAMメンバーのショートモノマネをむちゃぶり。TAKIは「しいたけを持つも名前が分からず笑ってごまかすJO」と「スケジュールを聞くも何も聞いていなくてもう1回聞き直すK」と細かいモノマネでメンバーの爆笑を誘い、「（むちゃぶりは）よくありますよ。ライブでも9人全員のモノマネしてくれと言われるけど、今日は緊張しました」と苦笑いを浮かべた。