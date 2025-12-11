福岡県北九州市小倉在住のシンガーソングライターEtranger(エトランジェ)が2026年3月18日、1stフルアルバム『Kishibe』をリリースすることが決定した。

Etrangerは2025年6⽉、全国14ヶ所をまわるツアー＜HELLO Iʻm Etranger TOUR＞を開催し、全国へのご挨拶ツアーを開催した。同年8⽉には自身初の全国流通版シングル「選んだ世界」をリリース。これにともなって、全国22ヶ所のロングツアー＜「選んだ世界」Release TOUR 2025＞を実施した。

1stアルバム『Kishibe』リリースは、同ツアーファイナルとなる12月10日の下北沢ERAにて発表されたものだ。アルバムにはシングル「選んだ世界」やリード曲「岸辺」など全11曲が収録される。Etrangerはライブでのチカラをたずさえ、新たな弾き語りシーンを構築する。

1st FULL ALBUM『Kishibe』

2026年3月18日リリース

BCH-0005 / \3,000(税抜) ※全国流通

POSコード：4522197164014

販売元：BUCHI.RECORDS／発売元：PCI MUSIC

作詞・作曲・歌唱：Etranger

01 I wannabe shine

02 Push

03 岸辺 ※リード曲

04 My dog tail

05 パスタ

06 during the summer

07 TO ANYONE

08 YOU （ワイオーユー)）

09 選んだ世界

10 Hey

11 GOOD MORNING AND GOOD NIGHT



▶「選んだ世界」配信リンク

2025年8月20日 配信開始

https://pcim.lnk.to/chooseeachtheworld

