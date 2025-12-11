『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、ボブ・ゲイルが語るマイケル・J・フォックスとの運命の出会い ＜奇跡の一夜＞を振り返る特別映像が到着
マイケル・J・フォックス主演映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年限定上映より、製作・脚本のボブ・ゲイルがマイケルとの運命の出会いを振り返る特別映像が到着した。
【動画】『バック・トゥ・ザ・フューチャー』特別映像
1985年、全世界年間興行収入No.1を記録し、日本でも一大ムーブメントを巻き起こしたタイムトラベルSFの最高傑作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。製作総指揮は『E.T.』や『ジュラシック・パーク』で世界を魅了したスティーヴン・スピルバーグ、監督は後に『フォレスト・ガンプ／一期一会』でアカデミー賞（R）を受賞したロバート・ゼメキスが務めた。
時空を駆け抜けるマシンで主人公マーティが出会ったのは、高校生の両親だった――。魅力的なキャラクターたちが織り成す夢と希望に満ちた物語は、アクションもドラマも一挙に楽しめるエンターテインメントの金字塔として、今なお多くの人々の心に深く刻まれている。
このたび、公開40周年上映を記念し、脚本・製作のボブ・ゲイルが「第1作で最も印象に残る瞬間」を明かす特別映像が到着した。
公開されるや否や日本のみならず全世界で大ヒットとなり、今なお多くの人々に愛され続けている本作。だが、その完成までの道のりはまさに苦難の連続だった。企画段階では40回もの却下にあいながらも、作品の成功を信じたスティーヴン・スピルバーグが、自身の制作会社アンブリンの「初仕事」として製作を決断。ようやく撮影にこぎつけた後も、なんと撮影開始から5週間後に主役の俳優を降板させるという緊急事態に陥ったのだ。
ゲイル自身も「前代未聞だ」と振り返る通り、当時の現場は誰も経験したことのない重苦しい空気に包まれていた。そこへ現れたのが、過酷な掛け持ちスケジュールを縫い、睡眠時間を削って駆けつけたマイケル・J・フォックスだ。彼がセットに入り、ドク役のクリストファー・ロイドとのシーンを演じ始めた瞬間、すべてが変わる。ゲイルはその時の興奮を「最高（ゴールド）だったよ。まさに完璧だった」と熱く語る。「大きな重圧が一気になくなった。“彼がマーティ・マクフライだ”とね」。
解禁された映像では、マイケル本人が当時の過酷なスケジュールをあどけない表情で語る貴重な姿や、ゲイルが当時の安堵と喜びを振り返る様子が映し出されている。
「前代未聞」の窮地を一変させ、映画の運命を決定づけた伝説の夜。まずはこの特別映像でその裏側を目撃し、いまなお色褪せない“完璧”なマーティ・マクフライの活躍を、劇場の大スクリーンで確かめてほしい。
映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年限定上映は、12月12日よりIMAX／4DXにて1週間限定上映。
