「安定に黒かな」→ ちょっと待った！【GU】40・50代こそ似合う♡「グレー色スカート」

黒よりも柔らかな雰囲気をまとって、上品で洗練された印象も与えてくれそうな「グレー色スカート」は、ミドル世代こそ似合うアイテムと言えそう。今回は【GU（ジーユー）】から、エレガントな雰囲気をまとえそうなフレアスカートと、カジュアルすぎずキレイめに着こなせそうなスウェットスカートをご紹介。普段黒を選ぶ人も取り入れやすく、いつものコーデがおしゃれに垢抜けそうなグレー色スカートは、ミドル世代の即戦力になるかも。

楽ちんおしゃれ見え！ 上品に華やぐフレアスカート

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」〈DARK GRAY〉\1,290（税込・セール価格）

黒の延長としてコーデに取り入れやすそうな、ダークグレー色のスカート。起毛感のある素材が冬ムードをアップ。裾にかけてゆるやかに広がるフレアラインが美しく、エレガントな着こなしを楽しめそうです。ウエストゴム仕様で楽ちんそう。あると便利そうなポケット付きなのも嬉しいポイント。

ワントーンコーデが垢抜ける最旬スタイル

「アラフォーコーデ」のハッシュタグを付けて投稿しているこちらのスタッフさんは、ニットポロシャツを合わせてトレンド感のある着こなしに。単調に見えがちなグレーのワントーンスタイルも、スタッフさんのように白トップスを差し色にすることで、垢抜けた印象に仕上がりそうです。パイソン柄のバッグでエッジをプラスするのも、おしゃれ見えのポイント。

シルエットの美しさに惚れるナロースカート

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」〈GRAY〉\1,990（税込）

重くなりがちな冬の装いに、明るい抜け感を与えられそうな淡いグレー色のスカート。ストンと落ちるナローシルエットと、腰まわりがコンパクトに見えそうなスラッシュポケットが特徴。「肉厚感があり肌ざわりのよい、裏起毛のスウェット素材」（公式オンラインストアより）ながら、着ぶくれて見える心配なくスッキリと着こなせそうなのが魅力です。スウェット素材なのにカジュアルすぎないスカートは、ミドル世代のデイリーコーデの即戦力になりそう。

スタイルアップも狙えるきれいめカジュアル

上でコーデを紹介したスタッフさんは、こちらのスナップでは、トレンドカラーのブラウンのブルゾンを合わせたコーデを提案。グレー × ブラウンの洗練された配色で、カジュアルなアイテム同士の組み合わせも大人っぽく上品な着こなしに。ボリュームのあるアウターを合わせることで、メリハリ感が出てスタイルアップも狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i