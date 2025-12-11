¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛMADKID¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡ÖMad Pulse¡×
2¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢3¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢MADKID¤«¤é12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMad Pulse¡×¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£É½Âê¶Ê¡ÖMad Pulse¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤Î¿Ê²½·¿¤È¾Î¤¹¤Ù¤¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡£¥Ø¥Ó¥£¤Ê²»Áü¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë°î¤ì¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥é¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¡¢Éý¹¤¤²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ËÁÊµá¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤À¡£
¤µ¤é¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥Ê¥Î¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡ÖSilence Shatter¡Êfeat.¥Ê¥Î¡Ë¡×¡¢¡ÈMADKID¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁ÷¤ë¼ê»æ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ºî»ì¤·¤¿¡ÖWe Go¡×¤ò¼ýÏ¿¡£2025Ç¯12·î30Æü¤ËZepp Shinjuku¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖMADKID ONE MAN LIVE -BREAKNECK AXCELERATION-¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Îµ¬ÌÏ¤â³Î¼Â¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤ËËÜºî¡ÖMad Pulse¡×¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Î1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î11ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ëËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¤³°¥é¥¤¥Ö¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤Ï¡©
YOU-TA¡§º£Ç¯¤ÎËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤â½é¤á¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¡£°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤·¡¢ºÇ½é¤«¤éÇ®¶¸Åª¤ÊÊý¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£MC¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
LIN¡§¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
YOU-TA¡§¤ªÊ¢²õ¤·¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¡©
LIN¡§ YOU-TA¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢È¿±þ¤¬¿Í¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¥¤¥¨¥¤¡ª¡É¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¹ñ¤À¤«¤é¡¢¥·¥ã¥¤¤Ê¿Í¤Ï¥·¥ã¥¤¤À¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¡¼¥ë¤ÊÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤è¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È»×¤¦¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæÈ×°Ê¹ß¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¬¤¹þ¤á¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯Ã£À®´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯È¿±þ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
SHIN¡§¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤Î¹ñ¤ËËÍ¤¿¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¡£³¤³°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢À¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
LIN¡§¥Ç¥«¤¤¤Ê¡£
KAƵUKI¡§³èÆ°¤·¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
SHIN¡§¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
KAƵUKI¡§ËÍ¤Ï¤Þ¤º¡¢Æþ¹ñ¿³ºº¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
LIN¡§¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
KAƵUKI¡§ËÍ¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÆþ¹ñ¿³ºº¤Ç²¿¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸å¤í¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é²ø¤·¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Í³¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ä¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï´¿À¼¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥ï¡¼¥Ã¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤·¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Çµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢µÛ¼ý¤·¤¿¤³¤È¤òÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â³è¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
YUKI¡§MADKID¤òÀ¤³¦¤ÎÊý¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¡£³¤³°¤Ç¤âÆ®¤¨¤ë¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¤¼ý³Ï¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¥é¥¤¥Ö¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢YOU-TA¤¬¥µ¥Ó¤ò²Î¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¥¦¥ï¡¼¥Ã¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
LIN¡§ËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥á¥¥·¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿å¤òÃÖ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç´¿À¼¤¬¾å¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
KAƵUKI¡§¤¹¤´¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMad Pulse¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£É½Âê¶Ê¡ÖMad Pulse¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤ÎÀ©ºî¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
LIN¡§¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î¤È¤¤ÏºîÊÔ¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïºî²È¤ÎÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¥Ç¥â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢²Î»ì¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ç¥â²»¸»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤Þ¤º²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òYUKI¤ËÅÏ¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
YUKI¡§LIN¤Î²Î»ì¤ÏºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç»ö¤Ê¥ï¡¼¥É¤â¤Á¤ã¤ó¤È»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏLIN¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ÈÈï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ó¡¼¥È¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÃÎ¼±¤òÃß¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¥é¥Ã¥×¤·²á¤®¤º¡¢Ê¿²Î¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
LIN¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥í¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥¿¥ë¤âÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤½¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£
YOU-TA¡§º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï¥É¥é¥à¤Î²»¤â¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥â¥í¥¦¤â¥É¥é¥à¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
YOU-TA¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÁÖ²÷¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÄ°¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¶Ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£MADKID¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐLIN¤ÈYUKI¤Î¥é¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Á´Á³°ã¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë3¿Í¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
SHIN¡§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¤ÎºîÃæ¤Ë¤â²»³Ú¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡£¡ÖMad Pulse¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤â²»³ÚÍÑ¸ì¤¬Í×½êÍ×½ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¤µ¤é¤ËË×Æþ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë2ÈÖ¤Î¥µ¥Ó¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥º¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤ë²Î»ì¤òLIN¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¼«Ê¬¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
LIN¡§²Î»ì¤Î¥Ï¥Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºî²È¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ç¥â¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÉè³ä¤êÅª¤Ë¡»Ê¸»ú¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
KAƵUKI¡§ºÇ½é¤Ë¡ÖMad Pulse¡×¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Î¥Ç¥¸¥â¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥¢¥Ë¥á¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥à¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦½Å¤á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥µ¥Ó¤Ï¼ÀÁö´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥ó¥É¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿MV¤â¥é¥¤¥Ö´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
YOU-TA¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤¿¤Ö¤ó½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ®¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤Ï¤½¤³¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤¤·Á¤Ç±ÇÁü¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¤âËÜÅö¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÎÏÅº¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Ý¤¤Â¦ÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤é¤ì¤¿¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤MV¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
YUKI¡§Á°ºî¡Ê11th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖResolution¡×¡Ë¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ÎMV¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë360ÅÙ°Ï¤Þ¤ì¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
YOU-TA¡§ºÇ½é¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤±¤Ã¤³¤¦¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Æ¡£¡Ö¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÀú¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£¤Ã¤¿¤Î¤Ï²Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½2¶ÊÌÜ¤Î¡ÖSilence Shatter¡Êfeat.¥Ê¥Î¡Ë¡×¤Ï¡¢MADKID¤È¤â¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Î¤µ¤ó¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£
YOU-TA¡§ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¿ËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥Ê¥Î¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤âËÍ¤¿¤Á¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤Çå«¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£3½µ´Ö¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ê¥Î¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯ËÍ¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡£¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¶Ê¤ò¤ä¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤é¡¢¥Ê¥Î¤µ¤ó¤â¡ÖÀäÂÐ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì½ï¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬½ÐÍè¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
LIN¡§À©ºî¤âYOU-TA¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
YOU-TA¡§¶Ê¼«ÂÎ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¡¼¥¯¤Ç¡¢°Ç¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê»Ï¤Þ¤êÊý¤Ç¡£À¼¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤ß¡¢¿Í¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£MADKID¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦²Î»ì¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¥Ê¥Î¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ê¥Î¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤ÎÊý¸þÀ¤ò¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÀ©ºî¤ËÆþ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
LIN¡§YOU-TA¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¿¤Ó¿¤Ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥µ¥¤¥É¥¥Ã¥¯Åª¤È¤¤¤¦¤«¡¢»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤¿»í¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ê¤¬¤â¤Ã¤È¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
SHIN¡§¥Ê¥Î¤µ¤ó¤Î²Î¾§¤Îµ»½Ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Î¤Î¸ìÈø¤Î½èÍý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢È¯À¼¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£YOU-TA¤Ï¥Ê¥Î¤µ¤ó¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤âÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÏÃ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
YOU-TA¡§ËÍ¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¥Ê¥Î¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÇOK¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¤¥¯¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤â¥×¥ê¥×¥í¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ºî¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎËÜÈÖ¤Ç¤âÉ¬Í×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£KAƵUKI¡¢SHIN¤Ë¤â¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¡¢¤È¡£
YOU-TA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
SHIN¡§¥×¥ê¥×¥í¤È¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¶õµ¤´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â¤â¤Ã¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡£º£¸å¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
LIN¡§°Õ»×É½ÌÀ¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
KAƵUKI¡§ËÍ¤â¥Ê¥Î¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Î²ÎÀ¼¤ä¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
YUKI¡§ËÍ¤Ï¥Ê¥Î¤µ¤ó¤Î¸å¤Ë¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ê²á¤®¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»î¹Ôºø¸í¤ÏËè²ó¤¢¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤â½ÐÍè¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤«¡ÖSilence Shatter¡Êfeat.¥Ê¥Î¡Ë¡×¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ3¶ÊÌÜ¤Î¡ÖWe Go¡×¤Ïº£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼çÌò¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤³Ú¶Ê¡£¡ÖMADKID¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁ÷¤ë¼ê»æ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
YOU-TA¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò²Î¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µîÇ¯¤¬10¼þÇ¯¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï11Ç¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Á´°÷¤Çºî»ì¤·¤¿¶Ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÎÏ¶¯¤µ¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤µ¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºî»ì¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
YOU-TA¡§¤Þ¤º¥Ü¡¼¥«¥ë¿Ø¤¬°ìÀÆ¤Ë½ñ¤»Ï¤á¤Æ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÊÂ¤Ù¤¿¤é¡¢¾å¼ê¤¯¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
LIN¡§¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
YOU-TA¡§¡Ö¼ê»æ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤â¤È¤ËÉ½¸½¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¥Æ¥³Æþ¤ì¤·¤Ê¤¬¤é»Å¾å¤²¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
SHIN¡§ËÍ¼«¿È¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ñ¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ¸å¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤³¤½½ñ¤±¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£MADKID¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
KAƵUKI¡§ËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Æ¡¼¥Þ¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê²Î»ì¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Ê¸»ú¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¡£¤·¤«¤âÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤¦¤¤¤¦²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤«¡ÖÈï¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤«¡£¥ª¥Á¥µ¥Ó¤ÎÁ°¡¢SHIN¤Á¤ã¤ó¤«¤éËÍ¤¬¼õ¤±·Ñ¤°¤È¤³¤í¤Ï²Î»ì¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï´°Á´¤Ë°ì¿Í¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£
YUKI¡§¥ä¥Ð¤¤¤è¤Í¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
LIN¡§³Î¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤ÈYUKI¤Ï¥é¥Ã¥×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½çÈÖ¤ò¥¯¥¸¤Ç·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬Àè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
YUKI¡§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½²þ¤á¤ÆMADKID¤ËÂÐ¤·¤Æ²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¨¥â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
LIN¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¡¢¥ª¥±¤¬¤¢¤ì¤Ð¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£MADKID¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ê»æ¤â¤½¤¦¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
YUKI¡§ËÍ¤Ï¸åÈ¾¤Î¥é¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Î¾õ¶·¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
LIN¡§¼«Ê¬¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½´°À®¤·¤¿¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£ºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¿Ê¤òÂ³¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£
YOU-TA¡§ËÍ¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡£
LIN¡§ºÇ½é¤Î¥Ç¥â¤è¤ê¤â¥¡¼¤ò²¼¤²¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¤è¤Í¡£Á´²»²¼¤²¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©
YOU-TA¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¥¡¼¤¬¹â¤¤¤È¡¢²Î¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÆ°¤±¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖWe Go¡×¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤È¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤È¤Î¥¡¼¤ò1²»Ê¬²¼¤²¤¿¤é¤¹¤´¤¯²Î¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É½¸½¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»×¤¤ÀÚ¤ê´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¡£
YOU-TA¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²Î¤¨¤ë¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½2025Ç¯12·î30Æü¤Ë¤ÏZepp Shinjuku¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãMADKID ONE MAN LIVE -BREAKNECK AXCELERATION-¡ä¤ò³«ºÅ¡£ÍèÇ¯¤Î³èÆ°¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡©
YOU-TA¡§ÍèÇ¯¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Ç¯Ëö¤ÎZepp Shinjuku¤â¤½¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£MADKID¤ÏÂç¤¤¯Ä·¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æº£¤¬¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
LIN¡§ÉðÆ»´Û¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤âÃå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï·ò¹¯¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£
SHIN¡§Âç»ö¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢ÉðÆ»´Û¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤ò¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
KAƵUKI¡§¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Ê¤«¤Î¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¡¢¶¯¤ß¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇMADKID¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ìîµå¡¢¥²¡¼¥à¤ÎYouTube¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬MADKID¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¡£
YUKI¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤òÂ¤·»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ý¤±»»¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤ï¤ê¤È¸½¼Â¼çµÁÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡£Á´°÷¤¬ËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢MADKID¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤¤É¤¡Ö¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÅê¤²¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
