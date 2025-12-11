2023年10月19日、秋田県北秋田市で信じがたい事件が発生した。わずか1日のうちに6人もの市民が熊に襲われたのである。被害者のひとりとなった66歳の男性は「（攻撃を）手で防いでいたんですけど、もう顔と頭に執着するんですね、熊が」と恐怖の体験を語っている。当時の様子を、宝島社の新刊『アーバン熊の脅威』からのダイジェストよりお届けする。

「すごい声を出して頭をかじってくる」

最初の被害は早朝の午前6時40分頃に発生した。83歳と81歳の女性2人が熊に襲われ、うち1人は右肩を骨折し、頭を咬まれたり右目付近を引っかかれたりする重傷を負った。

その後、熊は約700メートル離れたJR奥羽線・鷹ノ巣駅前の交差点付近に移動。バス停にいた16歳の女子高校生が左腕を咬まれ、付近を散歩していた82歳の女性も背中と肩を引っかかれるなどの被害に遭った。

さらに午前11時20分頃、菓子店主の66歳男性がガレージのシャッターを開けた際、わずか2メートルの距離で熊と遭遇。逃げようとしたが、熊が猛スピードで追いかけてきて後ろから押し倒された。男性はテレビのインタビューで「すごい勢いで『コォー』ってすごい声を出して（頭を）かじってくる。死ぬかもしれないなと……」と当時の恐怖を振り返っている。

「あと5ミリずれていたら失明のおそれもあった」

一瞬の隙を見て逃げた男性は約40メートル離れた建物に逃げ込み、間一髪で命を取り留めた。しかし頭や顔に大ケガを負い、ドクターヘリで病院に搬送された。男性によれば、建物に逃げ込んだ時に鏡で確認したところ「頭蓋骨が開いていた」という。右の耳たぶは咬みちぎられ、顔面への攻撃も「あと5ミリずれていたら失明のおそれもあった」と言う。

その後も同日の夕方、14歳の女子中学生が熊に襲われる事件が発生。自力で帰宅した彼女の姉が「妹が熊に咬まれて出血している」と通報し、病院に搬送された。

熊が現場に残した糞からはソバの実が見つかった。山でブナの実などが不作だったため、熊が食料を求めて人里に下りてきたとみられるが、市街地で一日に6人も襲われるのは異常事態だ。幸い死者は出なかったが、熊の性質や状態によっては大惨事になっていた可能性もある事件だった。

