静岡県は、海外からの観光客に静岡の仏像の魅力をもっと体験してもらいたいと、11日、外国人を招いたモニターツアーを開催しました。



これは、静岡が誇る仏像の魅力を五感で味わうインバウンド向けの旅行商品として開発されたもので県内7つの自治体とスタートアップ企業が連携して企画しました。



11日は、実際に外国人の反応を確認するためモニターツアーとして実施されました。





ツアーには欧米向けの旅行サイトを手掛ける外国人記者などが参加し、県内の文化財の魅力が外国人にどのように伝わるのかを検証しました。11日は、函南町の美術館で鎌倉時代に制作された県指定有形文化財の「十二神将立像」や左手に薬壺を乗せた姿が特徴の「薬師如来坐像」などを鑑賞したり、近くの寺では地蔵の彫刻体験などを行ったりするなど日本の文化を体験しました。（参加した外国人）「静岡県自体は自然が溢れる所なので、茶畑とか富士山とか。修善寺温泉があるし、そういった所を組み合わせて提案した方がいい」今回、参加した外国人によると、最近の欧米からの観光客は東京や京都などの有名な観光地だけでなく、地方の伝統や昔ながらの日本を体験したいというニーズがあるということで、今後、県などは、モニタリング結果を踏まえて、県内の文化財の新たな魅力を世界へ発信していく予定だということです。