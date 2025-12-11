〈クマに山中まで引きずられ“喰われる”事例も…“ほぼ副業”なのに命がけ、現役ハンターが直面している“シビアすぎる現状”〉から続く

クマ被害が相次ぐ日本社会。自衛隊の後方支援が終了した今なお、現場では水際対策が続けられ、その緊張は収まらない。現役の猟友会員でもある報道カメラマンの不肖・宮嶋が、クマ急増で浮き彫りになる“課題”を指弾する。（全4回中の2回目／続きを読む）

箱わなを回収する自衛隊員（今年11月） 撮影＝宮嶋茂樹

ハンターの数は少なくなるばかり

日本では、銃を所持できるのは警察、自衛隊、海保、マトリ（厚生労働省麻薬取締官）や刑務官、入国警備官等を含めて約52万人ほどである。そのほとんどが所持するのは、殺傷力が最小の「拳銃」であり、うち約22万人いる自衛隊員の場合は「小銃」である。

つまり、1億人以上いる日本人のほとんどは、いや警察官ですら職務執行上で銃を発砲した経験がほとんどない。犯人射殺は数年に一度あるかないか。戦後では「瀬戸内シージャック事件」や「三菱銀行人質事件」などに限られ、警察官に射殺された犯人はごく少数である。自衛隊員にいたっては、戦後80年で一度も敵対行為に対する銃による発砲がないのである。

民間人では銃所持許可、狩猟免許等のハンターになるための諸手続きの合格率は各都道府県や年度により大差があり、また公表されていないところもあるが、年々低くなりつつあるとみられている。

猟友会の全国組織「大日本猟友会」によれば、1970年代のピーク時には、猟友会に入会しない者も含め銃所持者は約50万人、所持許可銃は100万丁が日本に存在した。だが、半世紀を経た2024年度には第1種銃猟免許を持つ会員数は約5万6000人まで減少し、それ以外の会員も含む全会員約10万人のうちの実に6割が60歳以上という危機的状態にあるのである。

さらに戦後1968年の金嬉老事件、1972年のあさま山荘事件、1979年の三菱銀行人質事件、2007年のルネサンス佐世保銃乱射事件、そして一昨年に長野県中野市で起きた警察官2名を含む猟銃を使用した4人殺害事件など、猟銃が事件に使用されるたびに、銃所持許可の条件や所持できる猟銃の種類や機能は制限され続けている。

ようやく重い腰を上げた日本政府

若いハンター希望者が「そんなに面倒くさくて、時間もかかるんやったら、もうええわ」と諦めていくのが目に見えるようである。

しかし、ここまで読み進められながら「狩猟」にご興味がわいてきた若い衆！ あきらめるのはまだ早い。今もほとんどの猟友会は若い力を求めている。そして、日本政府も「ガバメントハンター」と称して、ようやく自治体職員や警察・自衛隊のOB・OGらに狩猟免許の取得を奨励するようになった。

群馬県の山本一太知事も狩猟免許を取得すると公言しているし、実は故・石原慎太郎元東京都知事も猟銃を所持していた。さらに上皇陛下も散弾銃射撃を嗜まれていたのである。かように銃はそれを扱う人物により、評価が分れてしまうのである。

“銃所持許可があればOK”ではない

そもそも日本で民間人が猟銃を所持する目的は3つしか認められていない。「標的射撃」と「狩猟」と「有害鳥獣駆除」のみである。アメリカのような「護身用」やコレクションの目的での銃所持は認められていない。

さらに自動車免許を取得すればトヨタでも日産でもレンタカーでも運転できるのと違い、銃所持許可があればどんな銃でも射撃できるわけではない。

実は銃の所持にあたっては、銃そのものにも許可が必要で、銃はその許可を受けた所持者1人しか射撃できない。だから、他のハンターの銃を撃つだけでも違法となる。また、銃所持許可が下りても、3か月以内に銃を所持（購入または譲り受け）しなければ、許可は失効してしまうのである。

また、所持許可は3年ごとに更新が必要なうえ、毎年、銃に違法な改造が施されていないかなどの一斉検査を受ける義務も課されている。まだまだややこしい手続きはあるのだが、今回はこれくらいにしておく。

所持目的の一つになりうる「標的射撃」というのは、オリンピックでも見られるようなライフル銃により紙の標的を射撃して得点を競う競技や、散弾銃により飛翔標的を割るクレー射撃などがある。

これら標的射撃で使用する銃は口径、使用弾薬、機能等、競技種目により厳しく制限されており、目的の銃を買えば、即ハンターになれるわけでもない。

出猟には更なる手続きが必要

さらに銃による狩猟のためには、猟銃所持許可のほかに狩猟免許も必要になる。これは居住する都道府県庁で発行され、不肖・宮嶋の場合は小池百合子都知事の名で交付される。

ただ、狩猟免許にも第1種（散弾銃、ライフル銃）、第2種（空気銃）、わな猟、網猟の4種類がある。

猟銃所持許可と狩猟免許ともに法令、銃の構造、さらに狩猟鳥獣と禁猟鳥獣の判別等々の知識、適性、実技試験があり、医師の診断書や経歴書等々……文字通り、山のような書類が必要であり、当然、警察による身辺調査もしっかり行われる。もちろん、反社会的勢力の構成員などに許可は下りない。

もうこれだけでもうんざりするくらい手間と時間がかかるのである。そして、これらの許可・免許が交付され、やっと出猟できるかというと、まだまだある。出猟する都道府県での狩猟者登録や、国有林に立ち入るための入林届も必要なのである。

つまり、狩猟免許さえあれば全国どこでもいつでも狩猟できるわけでなく、各都道府県ごとに登録が必要であり、一県ごとに高額な手数料と時間もかかるのである。

さらに、猟期以外での有害鳥獣駆除には地元自治体から依頼される必要があり、実質、他県の猟友会員は、地元自治体以外での駆除や緊急銃猟には参加できないのが実状なのである。

クマへの攻撃はあくまで「専守防衛」

しかし、犠牲者が13人、負傷者が200人にも及ぶようになり、日本政府もやっとクマ対策に本腰をいれて……とまではいかないが、対策に乗り出している。法整備の末、警察の機動隊の銃器対策部隊に、ライフル銃による緊急逮捕ならぬ、緊急駆除が認められるようになったのである。

だが、それでもどうにも「泥縄感」は否めず、現状の法体系と部隊の規模でどれほどの成果が期待できるのか、まだまだ未知数である。

それに、クマ被害対策に参加している自衛隊員が丸腰というのはいかがなものか。確かに自衛隊の第一の任務は国防である。クマ退治は本来の仕事ではないし、動物に対して武器使用できる法的根拠がないのは先述した通りである。

今回の出動も「輸送」任務の一環という法的根拠で、箱罠の輸送など後方支援に活動を限定し、クマへの攻撃はあくまで「専守防衛」、つまりクマからの襲撃がない限り反撃できないとされている。

とはいえ、兵士よりも凶暴な敵を相手にして、盾とクマ避けスプレーと木銃だけで戦えというのは、あまりにも酷な話のように思える。コロッセオで猛獣と戦った古代ローマ帝国のグラディエーターと同じではないか。

撮影＝宮嶋茂樹

