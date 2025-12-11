¤Þ¤¹¤ª¤«ÁýÅÄ¡¡´«Í¶Â¿¿ô!?ABC¥¢¥Ê¤Î¡ÖÀ¯³¦¹Ô¤¤Ï¤ë¤Î¡©¡×¤Ë¡ÖÃÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤éÁ´Éô¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤ÎÁýÅÄ±ÑÉ§¡Ê55¡Ë¤¬11Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¡ª¥Ï¥Ã¥¥ê¡ª»°Âåß·¹¯»Ê¤Ç¤¹¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£À¯³¦¤Ø¤Î¿§µ¤¤òÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»°Âåß·¹¯»Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖËÜ½Ð¤·¤Æ¡¢ÁªµóÆÃÈÖ½Ð¤Æ¡Ä¤É¤³ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ï¤ë¤Î¡©¶¶²¼Å°¤µ¤ó¤È¤«µÈÂ¼ÍÎÊ¸¤µ¤ó¤È¤«À¯³¦¤Ë¤â´é¤¤¯¿Í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µï¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡©À¯³¦¤Ë¹Ô¤¤Ï¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡©¤È¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡©ÃÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤éÁ´Éô¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¶¤¤Íè¤Æ¤ó¤Í¤ä¡ª¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¡¢¡ÖÍè¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í¡×¤È¤±¤à¤Ë´¬¤¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤óÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¤·¡¢À¾Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤ä²£»³¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤ä¤·¡£¤Ç¤â¤³¤Î2¿Í¤ÏµÈËÜ¶½¶È¡£¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤«¤é¤Ï¤Þ¤À1¿Í¤âµÄ°÷¤µ¤ó½Ð¤Æ¤Ï¤é¤Ø¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤ä¤ï¡Ä¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¡£¤½¤â¤½¤âÁªµó¤¬¥¤¥ä¤Ç¤¹¤ä¤ó¤«¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡Ä¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¡£¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¡¢¡ÈÇ¯¼ý¤â²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤¿¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡É¤ä¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À¤Í¡Ä¤³¤ì¤ÏÀ¯¼£¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤âÁªµó¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ±éÀâ¤â¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÁá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£Ì¯¤ËÉ¬»à¤Î¼áÌÀ¤Ö¤ê¤Ë¤«¤¨¤Ã¤Æ²ø¤·¤µ¤òµ¿¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÇ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆ¤Ó¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤ÏÆ±ÈÖÁÈÄ¾¸å¤ÎÏÈ¤Ç´§ÈÖÁÈ¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ¤Î¥é¥¸¥ª¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£¤½¤³¤Ç¤â¼«¤éÏÃÂê¤ò¤à¤·¤«¤¨¤·¡¢¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡£Î©¸õÊä¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£Áªµó¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£À¯¼£²È¤Ê¤ó¤«¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤¿
¡¡¡Ö¤â¤·ËÍ¤¬À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÁÛÁü¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¥¤¥ä¤ä¤ó¡Ä¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¼ýÆþ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Ê¸¶ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤¿¤áÂ©¡£¡Ö¤Ç¤Þ¤¿Íê¤Þ¤ì¤Æ¤ä¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤éÁªµó½Ð¤Æ¡È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªËÍ¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÇ®°Õ¤Ê¤¤¤â¤ó¡£¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é»°Âåß·¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¡©ÏÃ¤¬Íè¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£