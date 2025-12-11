〈自衛隊員は“襲われてから”でなければ反撃不可…現役ハンターが首を傾げる「クマを撃つ」までの高すぎるハードル〉から続く

クマ被害が相次ぐ日本社会。自衛隊の後方支援が終了した今なお、現場では水際対策が続けられ、その緊張は収まらない。現役の猟友会員でもある報道カメラマンの不肖・宮嶋が、クマ急増で浮き彫りになる“課題”を指弾する。（全4回中の3回目／続きを読む）

なぜ自衛隊のライフル銃弾はクマ対策に向かないのか？ 撮影＝宮嶋茂樹

拳銃での駆除は“逆に危険”

さて、ここらでもう少し冷静に、ハンターの立場から猟具に関して言わせていただきたい。本来は都市型テロリストに対処する警察の銃器対策部隊や国防が主任務の自衛隊がクマ駆除にどれだけの成果が期待できるか、さらに問題点があるならどこかを考えてみたい。

我々民間ハンターと警察、自衛隊のクマ対策部隊の違いは、公務員と民間人という身分上の違いだけではない。道具（銃）や使用弾薬、経験値も全く違うのである。

テレビのニュース番組でクマ対策に制服警察官が出動している現場を見ていて、「なんで拳銃で対処せんのやろう」とイライラされていた方々。その疑問も当然である。

しかし、警察官職務執行法では警察官の拳銃使用に厳しい条件が課せられ、必要と認める「相当な理由」は緊急避難や正当防衛などに限られている。つまり、野生動物への発砲はその「相当な理由」から認められないのである。

そのうえ、拳銃ではそもそもクマに歯が立たない。特にライフル銃弾に比べ、日本の制服警察官が所持する威力の小さい38口径弾（38/100inch=2.54cm×0.38）ではクマの毛皮の下の厚い脂肪層に弾かれてしまう。それどころか、逆に半矢（手負い）にして逆上させ、余計に危なくなってしまう恐れがある。

弾頭の初速自体も拳銃弾が秒速300m程度に対して、ライフル弾は音速の3倍の秒速1000mになる。それくらい拳銃弾とライフル弾は威力が違う。

訓練と狩猟は似て非なるもの

昨年末、秋田県のスーパー内に55時間にわたって「立て籠もった」クマに対し、県警が人質立てこもり事件専門の特殊部隊ともいえるSIT（捜査1課特殊班）を派遣したのがニュース映像でも流れていた。しかし、その際もSITは拳銃を使用することなく、箱わな設置等の後方支援に従事していた。

そのうえ、今回の警察ライフル部隊の出動では、訓練で繰り返していたような紙の静止標的に射撃するのではなく、動きまわるクマを相手にする。

民間ハンターは鳥やキツネやウサギなどの動きの素早い小動物には散弾銃を使用する。もちろんクマ相手でも、散弾のカテゴリーに入るスラグ（1発）弾やOOB（ダブルオーバック）弾という、パチンコ玉くらいの鉛玉が6粒か9粒はいっている強烈な弾を使用することはある。

散弾銃は公式的には特殊部隊以外の日本の警察にも自衛隊にも配備されていないはずだが、ライフル銃は当然配備されている。ただし警察、自衛隊双方とも対人用、つまり軍用である。

「猟用」と「軍用」の決定的な違いとは？

警察は国産の豊和M1500ライフルなどで、自衛隊はアメリカ・レミントン社製のM24対人狙撃銃に国産の64式小銃。ともに使用弾は7.62mmNATO弾、口径は30口径（30/100inch=2.54cm×0.3)である。

実は、連発（機関銃）機能がある64式小銃は別として、豊和M1500とM24のオリジナルとされるレミントンM700は猟銃としても流通しており、外見も性能もほぼ変わらない。さらに軍用の7.62mm弾は民間の308Winchester弾とまったく同じ弾、つまり併用できるのである。

ただし、口径が同じでも弾頭が猟用と軍用では違い、当然、弾頭重量や火薬量、弾道も異なる。

実は、軍用で使用される対人用弾頭は、鉛の弾頭が銅合金で完全に覆われて先端が尖ったFMJ（フルメタルジャケット）弾だけだと、国際条約（ハーグ陸戦条約）で決められている。それ以外は傷口がひどく損傷し、残酷だから使用禁止なのである。

理由はそれだけでない。それどころか現在は、7.62mm弾より口径がより小さく、貫通力もあり、当然殺傷力も低い5.56mm弾が小銃弾の主流になっている。

殺傷力の低い弾が“あえて採用される”ワケ

自衛隊も64式小銃が7.62mm弾だったのに対し、1989年に制式化された89式小銃から5.56mm弾を使用するようになり、米軍のM4ライフルや仏軍の小銃H＆K（Hechler und Koch）416等、西側の制式小銃もすべて5.56mmFMJ弾である。その理由は口径が小さく、弾が小さく軽くなり、より多くの弾数を歩兵が携行できるから……というのもあるが、もっと現実的な理由がある。

前線で撃たれて死亡した遺体はそのまま放置される。一方、より小さい弾頭で殺さず負傷させると、まともな軍隊であればその負傷兵を後方へ移送する。

そのために、さらに2人の兵力を割かなければならないので、戦力が削がれる。さらに、負傷兵の悲鳴は敵兵の士気を低下させられる……そんな残酷な理由から殺傷力が低く、貫通力の高いFMJ弾の5.56mm口径が主流になったのである。

こんな思考回路に陥る人間は、ある意味クマより残酷である。

ホローポイント弾が“暗殺未遂事件”に使われた事例も

話を戻して、狩猟においても同様に、どんな弾種でも自由に使うことができるわけではない。

実際、北海道ではオオワシやエゾフクロウなどの猛禽類が、ハンターが仕留めたエゾシカの死肉を漁った際に残留していた鉛弾頭の破片を摂取して鉛中毒を起こし、死んだとする例が報告されたため、狩猟には散弾銃のスラグ（1発）弾やライフル弾には銅製弾頭の使用が義務づけられている。

当然、銅は鉛より比重が小さく、風の影響を受けやすくなり、弾道もブレやすくなる。また鉛より硬いため変形しづらく、弾頭形状も複雑に、そして高価になった。

そのため、狩猟ライフル弾は現在、ホローポイント弾という先端が平たく穴が開いた銅製の弾頭を使用している。

空力性能上、穴が開いた先端部には緑や青色の先端が尖った樹脂がはめられているが、目標に命中するや先端の樹脂部は取れ、映画『エイリアン』の卵が開く場面のように弾頭がマッシュルーム状に広がることで貫通しにくくなり、目標に大きなダメージを与えるという結果を生む。これが軍用のFMJ弾頭だと、目標にもよるが、動物の骨に当たってもわずかに変形する程度で貫通してしまう。

実際、日本ではホローポイント弾が狩猟ではなく犯罪で使用された例もある。1995年に発生し、迷宮入りのまま時効を迎えてしまった国松孝次警察庁長官狙撃事件で使用された凶器、コルト・パイソンから発射され命中した3発の銃弾は、357マグナムのホローポイント弾だと言われているのである。

国松長官は重傷を負いながら奇跡的に回復し、長官に復帰。のちにスイス大使などを務めたが、事件は2010年に時効を迎えた。

さて、警察のライフル銃部隊や自衛隊に編成されている対人狙撃班は、一般の制服警察官などと違い、普段から銃器の取り扱いに慣れた人たちである。

7.62mm弾は弾頭重量や火薬量が変われば弾道が変わるが、射撃場で1日もあればスコープのゼロイン（照準合わせ）は可能なはずである。射撃能力に至っては民間ハンターよりはるかに優秀かつタフだろう。

自衛隊の装備は“まさかの木銃”

今回、警察に課された任務は複数のハンターを配備し、数人の勢子（追い立て役）で巻き狩り（待ち伏せ）する「先手必勝」パターンでなく、街に侵入してきたところを仕留める「専守防衛」スタイルである。となれば、さらに自衛隊も含めた法整備を進めていけば、警察の能力を結集させ、自衛隊の装備をフルに活用した、大規模で効果的な作戦も組めるようになるであろう。

万が一、街中で仕留めそこない、山間部に逃げられて見失えば、そのときこそ自衛隊の対人狙撃班の出番。彼らは山間部での潜伏しながらの隠密行動やサバイバル能力に長け、猟友会から狩猟の知識を受け継げば、クマ狩りにも向いているのではないか。ドローンやヘリ、雪上車などまで展開させたら、かなり効率的な駆除活動が期待できるはずである。

しかし今回、自衛隊のクマ駆除活動に与えられたのは、狙撃銃ならぬ木銃である。こと「戦争」状態に至っては軍官民の共同作戦でなければならないのに、それを自衛隊の活動だけ制限するなど片手落ちである。

今から「ガバメントハンター」を育成するなどという時間がかかることより、予算、人員、作戦立案などの権限を現地部隊に与え、フリーハンドで活動させるべきではないか。災害派遣にPKO（国連平和維持活動）と自衛隊や警察、海保、ほか官公庁は災害のたびに人命救助や復旧復興に成果をあげてきたのである。

自衛隊の第一の任は国防である。「町の便利屋」ではない。そのうえ慢性的に定員割れを起こしており、1人の自衛隊員にかかる負担は増える一方である。それでも、このような国民の生命と安全な暮らしを守るべき事態にもしっかり対峙できるように、直ちに人員補充、そのための待遇改善等の措置を国は急ぐべきではないか。

いざ秋田の地へ

ここに至っては何としてでも現場を見ざるを得ない。不肖・宮嶋、現役ハンターと猟友会員の1人として、いや報道写真家としても「口舌の徒」だけにはなりたくない。

現場の地域住民やクマと対峙する自衛隊員らとともに、その恐怖と苦難を共にせず、なにがハンターか。どこが報道写真家か。

かくして、やってきました。所は佐竹敬久前知事が「まさに戦争」と表現したばかりか、今年に入ってから死者4人を含む66人もの被害者（11月30日時点）を出し、狩猟を生業にする職業マタギの本家、阿仁マタギの故郷の阿仁を擁する秋田県である。

