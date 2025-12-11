〈「自衛隊のライフル銃弾ではクマを倒せない…」その意外な理由とは？ 現役ハンターの不肖・宮嶋が指摘する“クマ駆除の残酷な背景”〉から続く

クマ被害が相次ぐ日本社会。自衛隊の後方支援が終了した今なお、現場では水際対策が続けられ、その緊張は収まらない。現役の猟友会員でもある報道カメラマンの不肖・宮嶋が、クマ急増で浮き彫りになる“課題”を指弾する。（全4回中の4回目／最初から読む）

クマ被害多発の秋田で不肖・宮嶋が目撃したのは… 撮影＝宮嶋茂樹

到着早々にクマ出没の一報が…

40年以上のカメラマン人生で初めて降り立つ大館能代空港（秋田県北秋田市）では、肌を刺す寒風が吹きすさんでいた。

空港のレンタカー屋に1台だけ残っていた軽自動車のカーラジオから早速流れてきたのは、隣町の能代市内のスーパーにクマが「立て籠もり」続けているという一報であった。

「これはまた早速どえらいことやないか。早速クマの先制パンチかいな」と思いつつ、もちろん立て籠もりクマの駆除は自治体などに任せるしかないのだが、慌てずハンドルを能代市内に向ける不肖・宮嶋であった。

本音は愛銃「ベレッタ」と30-06スプリングフィールド弾持参でクマと対峙したかったところだが、仕事（カメラ）と趣味（ライフル）の二足の草鞋などという半端な気分で人食いクマという凶暴な猛獣に立ち向かうと、それこそ怪我のもと、いや命取りにもなりかねない。そんなことになったら秋田の民にも大迷惑をかけかねんと、誤射防止のため、猟友会より支給された蛍光色のベストとキャップに身を固めてきたのである。

どうやってこんな街中までクマは出てきたのか

さらにクマよけスプレー（1万4000円）も準備しようと、常連でもある都内の専門チェーン店にも出かけたが、なんと全店で売り切れ、再入荷も未定という。

しかし、なんとか痴漢退治の警報器を懐に収めて、クマの立て籠もるス−パー、イオン能代店にライフルならぬカメラを担いで向かうのであった。

それにしても、人口5万弱の都市の市役所の隣だというのに、なんやこの人気の無さは。日曜午後だというのに、飲食店のほとんどもシャッターを下ろしたまま。クマは地元産業まで脅かしているのではないか。

目につくのは「秋田魁新報」などカメラ担いだ地元メディアや制服警察官くらいである。いったい、どうやってこんな街中までクマは出てきたのか。

県職員が麻酔の吹き矢を命中させて駆除

イオン能代店にこの日午前中に侵入したクマは、従業員により家具売り場に追い込まれ、その後、パーテーションで封鎖された家具売り場に立て籠もった。

警察と従業員は昼までに買い物客と従業員全員を避難させ、スーパー出入り口にも「クマ出没のため営業してません」の張り紙を出し、店内の映画館も含め全店が無期閉店となった。

隣接する老舗旧料亭の紅葉の華やかな日本庭園も閉鎖された。クマはこの庭園を通り抜けスーパーに侵入したと見られる。従業員に家具売り場へと追い込まれ、店内に立て籠もっていたクマだが、その2時間後、県職員が麻酔の吹き矢を命中させて駆除したという。

現役ハンターとしては吹き矢でクマを駆除した「県職員」の正体や、その麻酔の吹き矢なるものがどんなものなのか、また「麻酔で駆除？ どうやるんやろ？」と、興味は尽きないが、なぜか現地ではこれ以上の情報は得られなかった。

公園にまでクマが目撃され、立ち入り禁止に

翌日からは昨日までの晴天がウソのようにどんより。上空は厚い雲に覆われ、午後には雪も降り始めた。しかも横殴りである。

秋田の農村部もハンター業界と同様、過疎化、高齢化が進み、畑や庭の柿の木を手入れする農家の人口も減少するばかり。それがまたクマが人里に降りてくる一因ともなっている。

昨日は鹿角(かづの)市、今朝は秋田市で目撃情報、午後にはお隣り岩手県の岩泉町でクマの親子連れが柿の木の上で立て籠もると、クマはまさに神出鬼没。ただでさえ秋田も岩手も広い。クマ出没情報に振り回されるように出動を重ねて、移動だけで一日が過ぎていく。

駆除や緊急銃猟に駆り出される猟友会や自治体職員の苦労もしのばれる。県庁所在地の秋田市内、しかも中心部の、燃えるような紅葉の季節の千秋公園にまでクマが目撃され、立ち入り禁止が続いていた。周囲の百貨店やコンビニも、二重扉の外側の自動ドアは軒並み電源が切られ「クマ侵入防止のため」と言葉は若干ちがうものの、張り紙が張られたままである。

茂みの中に箱わなを発見

県庁所在地の日中だというのに通りに人影はまばらである。特に日没後には「ここが新幹線の終着駅と県庁所在地か」とは信じられないほど、人が歩いていないのである。

これでは非力なお年寄りや子供らは一人でコンビニにも入れない。通りから人気が消えるわけである。

まだ日が暮れたばかりやというのに、人気が絶えた鹿角花輪駅前通りはシャッターが下ろされた商店ばかり。こんな日がまだまだ続いたら、この駅前商店街はどうなってしまうのであろう。煌々と灯りがともるのは駅前のコンビニくらい。そのコンビニの自動ドアも閉じられたままである。

そんな秋田県下の自衛隊と猟友会の箱罠設置やその回収活動等も取材せんと、恐る恐るながら畑作業に出ている農家の方々や、山間部で林業伐採している作業員に情報を聞いて回る。皆、東北弁ながら立て板に水とばかりにお教えくださる。そのほとんどの方が道路上で、自らの畑や庭でクマを目撃したばかりか、懐からスマホを取り出して動画を見せてくれた。

それら情報をもとに発見した箱罠のほとんどは、民家や道路に近い畑や茂みにあった。もはや相当数がすぐそこの茂みや林に潜んでいると覚悟しなければならないだろう。

箱罠を回収する自衛隊部隊に遭遇

それだけの数のクマに対処するためには、現在の猟友会と自治体による駆除、出動した警察、自衛隊部隊の規模では到底無理であろう。

いや、規模と予算を増やせば時間はかかるが、できるはずである。それくらいの決断と覚悟が政府にあるのか。今から準備を始めなければ、クマ被害は来年、いやこの冬季も増え続けるのではないだろうか。

そんな雪が降り止まぬ鹿角市の山間部で、箱罠を回収していく猟友会と自衛隊部隊に偶然遭遇した。

自衛隊員たちの涙ぐましい勇姿を激写

確かに、300キロ近い鉄製の箱罠を設置したり回収したりするのは、少人数のしかも高齢の猟友会員だけでは困難である。

しかし、その光景には涙が誘われた。それは、木銃を構えた自衛隊員の周囲に猟銃を所持した民間ハンターが控えているという、信じられない光景であった。

クマという危険に立ち向かうのは、猟銃だろうが木銃だろうが危険に違いないが、民間人のほうが殺傷力の高い猟銃を所持している。こんなあべこべはどう見てもおかしいではないか。

確かに、野生動物の生態や大自然の中での環境知識や地理感覚に関しては、いくら優秀な警察官や自衛隊員でも、今日明日ハンターから学んだだけではすぐに効果を出せないだろう。しかし、警察にしろ自衛隊にしろ部隊にもよるが、普段から銃の扱いに慣れ、いかなる環境下でも適切に扱えるよう訓練を続けているのである。

しかも皆、猟友会員よりはるかに若い。予算と命令と時間さえあれば、瞬く間に充分な装備と人員を備え、国民の期待する結果を出すはずである。

一方で、民間人の銃所持の厳格化は必要だろう。実際、猟銃を使用した事件や事故のたびに銃所持の条件や所持許可銃の制限は厳しくなっている。最近ではDV（家庭内暴力）やストーキングを行ったり、自殺の恐れがある者も銃所持の欠格事由に加わった。

繰り返し言うが、アメリカのような「銃社会」がいいというのではない。しかし日本人は「銃」や「狩猟」に対し、あまりにアレルギーが強すぎるのではないか。偏見と言えるほどである。もう少し「銃」に対する危険性や利便性を理解し、そのうえで「狩猟」に親しむ機会を与えられてもいいのではないか。

いざというとき使えなければ意味がない

所詮、人間は大自然の猛威を前にしたら無力で無知である。自らを亡ぼしかねない核兵器を造れても、地震すら予知できない。現在の日本のようにクマが次々人を襲い、コロナ禍のように外も出歩けない日がまた来ると想像することもできなかった。

それでも近い将来、災いはまた必ずやってくる。戦災は避けることができても天災はそうもいかぬ。それに備えることならできる。しかし、いくら備えがあってもいざというときに使えないと意味がない。

11月30日をもって、クマ被害に対する自治体、猟友会への自衛隊による後方支援活動は終了した。だが、近い将来、またクマ被害が爆発的に増えるかもしれないのである。

そのような事態になっても慌てぬよう、国民や自衛隊員の安全を守るためにも、官民協力して法整備を急ぎ、装備を整えておくべきではないか。

