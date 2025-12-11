BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（不定期、後10・00）が9日に放送され、巨人の岸田行倫捕手（29）と泉口友汰内野手（26）がゲスト出演。現役レジェンドの大先輩・坂本勇人内野手（36）との“あのシーン”について岸田が語った。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（57）、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めており、今季特に奮闘が目立った2人がスタジオに招かれた。

打撃不振に苦しみ、前半戦で2度の2軍落ちを経験するなど苦しんだ今季の坂本。だが、主に代打での出場となった後半戦は代打で打率.316（19打数6安打）、1本塁打、11打点とここぞの場面での“切り札”として好成績を残した。

9月10日の広島戦（東京D）では代打で決勝犠飛を放った坂本と、7号2ランを含む2安打を放った岸田が2人でお立ち台へ。この時、満面笑みの坂本が「普段から岸田さんにバッティング教えてもらってるんで…」とコメントし、スタンドの笑いを誘っていた。

このシーンについて、本当に坂本に打撃を教えているのか？と“真相”を聞かれた岸田は「いや、教えたことは一度もないです」と予想通りの回答。「僕が勇人さんに教えてるとかおかしな話じゃないですか！」と強い口調で全面的に否定した。

だが、「勇人さんはどんな選手にもバッティングの話、するんですよ。僕とかにも“どういう感じで打ってる？”とか。結構そういう会話あるんですよ」と普段の雑談で打撃の話をすることが多いとも。「その流れで“僕はこういう感じで打ってます”っていうのが、多分ふざけて“教えてもらってる”って感じになってるんですよ」と明かしていた。

なお、坂本はプロ19年間で現役最多の通算2447安打。岸田はプロ8年間で通算186安打となっている。