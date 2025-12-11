XREALは、ARグラス「XREAL One」などを含む「福袋」を発売した。価格は5万6980円。2026年1月5日23時59分までの期間、200セット限定で取り扱う。

販売チャネルは公式サイトおよびAmazon.co.jp。福袋には、6万2980円のARグラス「XREAL One」が必ず含まれる。

これに加え、「XREAL Beam Pro 5G（8＋256GB）」「XREAL Hub」「オリジナルグッズ（保温コーヒーカップ、磁吸カードケース、万年カレンダーから2点）」のいずれかがセットになる構成。

当選確率は「お楽しみ福袋（XREAL Beam Pro＋XREAL One）」が10％、「わくわく福袋（XREAL Hub＋XREAL One）」が40％「笑門来福袋（グッズ2点＋XREAL One）」が50％。

お楽しみ福袋

わくわく福袋

笑門来福袋

「XREAL One」は、自社開発チップ「XREAL X1」を搭載したARグラス。3段階の電子調光機能を備え、グラス単体での3DoF固定大画面表示やモード切り替えが可能。視野角は50度で、最大輝度は600nit、リフレッシュレートは最大120Hzに対応する。