スイーツ好き女優イチオシ！市ヶ谷のベーカリーで隠れた人気メニュー「コーヒーシナモンロール」

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第30回目の今回は、東京・市ヶ谷のベーカリーから「コーヒーシナモンロール」をレコメンド。実は隠れたメニューという逸品です。

苦手なスパイスもパンなら克服できる！

みなさんはどうしても食べられない食材ってありますか？ 私はあります。それは八角！ 中華の煮込み料理とかに使われる八角形の星の形をした種子みたいなスパイスですね。

あの木の樹皮を砂糖で煮込んだような、甘い香りがどうしても苦手で、いまだに克服できていません。でも不思議なことに、似てる香りがするシナモンは大好きなんです。実はシナモンも最初は苦手でした。

ですが高校生の時に、普通の菓子パンだと思って知らずに食べたシナモンロールで一気に好きになっちゃったんです！ パンの力は偉大です。パンと合わさるとあら不思議、あんなにクセのあるシナモンの香りが、芳しいスイーツの香りに変身してしまうんです！

八角ももしかしたらパンと一緒に食べたら克服できるかも！

ということで、今回はシナモンロールを取り上げたいと思います。

お目当てのお店は、東京・九段下にある『FACTORY（ファクトリー）』。

2009年のオープンから16年、変わらず柔らかな存在感を放ち続けています。

温かみのある店内にパンがズラリ

木の温もりに包まれた店内には、窓から朝の光がやさしく差し込み、焼きたてのパンの香りがふわっと漂います。ひとりで訪れても自然と心がほどけていくような、そんな温かいお店なんです。

人気のベーグル

『FACTORY』さんといえば、自家製酵母のパンやベーグルで有名ですが、今回ご紹介したいのは隠れファンの多い「コーヒーシナモンロール」。ふわりとした生地に、シナモンの甘くスパイシーな香りがふわっと広がる大人な一品です。

「コーヒーシナモンロール」

中にはたっぷりのレーズンと細かく刻まれたクルミ、そして仕上げには、コーヒー味のアイシングがとろりとかかっています。

口に入れた瞬間、柔らかさの中に少しだけ残るもっちり感。レーズンとクルミがしっかりと主張していて、シナモンとコーヒーが軽やかに香ります。素朴でリッチでおいしくて大満足です！

アイシングがたっぷりかかっていて、見た目もかわいい

寒い朝に温かいコーヒーと一緒に、みなさんもぜひ！

加恋ちゃんは苦手な食べ物とかありますか？ 私はあとパクチーが苦手です（笑）。

■『FACTORY（ファクトリー）』

［住所］東京都千代田区九段南3-7-10 アーバンキューブ九段南1階

［電話番号］03-5212-8375

［営業時間］10時〜18時

［休み］無休

［交通］都営地下鉄新宿線ほか市ヶ谷駅A3出口から徒歩7分

●大野いと（おおのいと）／1995年7月2日生まれ、福岡県出身。2011年に映画『高校デビュー』で女優デビュー。『あまちゃん』をはじめ、映画、ドラマ、舞台で活躍。

