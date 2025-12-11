「キティちゃんのように世界中から愛される人間になりたい」フェアプレー個人賞受賞の鹿島DFが感激！「本当に嬉しく思います」
Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催されている。
各賞が表彰されるなか、フェアプレー個人賞には、神戸のGK前川黛也、広島のGK大迫敬介、そして鹿島のDF植田直通が選ばれた。
『サンリオ』からキティちゃんより個人賞受賞者へ副賞を授与。キティちゃんとの写真撮影では笑顔を見せた植田は、「このような素晴らしい賞をいただけて、本当に光栄に思います。そして、自分の憧れでもあるキティちゃんに会えたこと、本当に嬉しく思います」とコメントする。
さらに「このフェアプレー賞を取ったから、ということではないですけど、キティちゃんのように世界中から愛される人間になりたいと思います。このたびはありがとうございます」と話すと、場内も盛り上がった。
