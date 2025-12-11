人気俳優、前田敦子と赤ちゃんを抱く“夫婦”ショットを公開！ 「お父さんだったら、、幸せだろうな」
俳優の浅香航大さんは12月10日、自身のInstagramを更新。俳優の前田敦子さんと赤ちゃんを抱く姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】赤ちゃんを抱く浅香航大＆前田敦子
ファンからは「赤ちゃんかわいいですね！」「赤ちゃん抱いてる姿も素敵」「浅香さんがお父さんだったら、、幸せだろうな」「男前すぎる」「眼福です」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「赤ちゃん抱いてる姿も素敵」浅香さんは出演するドラマ『スキャンダルイブ』（ABEMA）の6枚のオフショットを投稿。1〜3枚目に夫婦役で共演する前田さんとの写真を載せています。「撮影現場は和気藹々としていました 赤ちゃん癒しーーー！」とあるように、かわいらしい赤ちゃんに満面の笑みを浮かべる2人。まるで本当の夫婦のようです。
クランクインインタビューも公開中ドラマ公式Instagramアカウントでは、浅香さんと前田さんのクランクインインタビューも公開中。シリアスなサスペンス作品にどのような気持ちで臨むのか、2人の本音を聞くことができます。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
