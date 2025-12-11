俳優の鈴木福（21）が11日、自身のインスタグラムを更新。公開延期していた主演映画「ヒグマ!!」（監督内藤瑛亮）の公開日が来年1月23日に決定したことを報告した。

「映画『ヒグマ!!』2026年1月23日に公開が決定しました」とつづり、「今だからこそこの映画を受け取ってほしいです。ぜひ劇場でご覧ください！！」と呼びかけた。映画ポスターを手に持つ写真を披露し、公開日は手書きで1.23と修正されていた。

同作は11月21日公開予定だったが、日本全国でクマ被害が相次ぐ現状を受けて10月24日に公開延期を伝えていた。

この日、同作の公式サイトで公開日が来年1月23日に決まったと発表。制作委員会は文書で「はじめに、クマ被害に遭われた方々、そして、警戒を余儀なくされている地域の皆さまへ心よりお見舞い申し上げます」と記載。「励ましに支えられながら、チーム一同、本作をどのような形でお届けするか、慎重に検討を重ねてまいりました。そして、本作を新たな気持ちで再始動する節目として、劇場公開日を2026年1月23日(金)に設定いたしました」と発表した。

鈴木も「今、この現実に直面しているからこそ、多くの方に響く作品になると信じています。ぜひ劇場で、現実と物語の境界線を体感してください！この作品が、自然との向き合い方や命の重さ、自己との向き合い方を、少しでも考えるきっかけとなれば幸いです」などとコメントしていた。