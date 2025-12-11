¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ê¿Ìî¡¢1²¯1ÀéËü±ß¸º¡¡À©¸ÂÄ¶¡¢¹ÈÎÓ¤Ï9500Ëü±ß
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤¬11Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢1600Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð9500Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿°ìÊý¡¢ÂÇÎ¨2³ä6Ê¬¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢43ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ·âÌÌ¤Ç¤ÏËþÂ¤¤¤¯À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï·óÇ¤¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë41ºÐ¤ÎÊ¿Ìî²Â¼÷Åê¼ê¤Ï¸º³ÛÀ©¸Â¡Ê1²¯±ßÄ¶¤Ï40¡ó¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë1²¯1ÀéËü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð5500Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£º£µ¨¤Ï»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î¥×¥íÌîµåÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄ3»î¹ç¡¢1¥»¡¼¥Ö¡£¡Ö¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤à¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÂÇÎ¨2³ä3Ê¬5ÎÒ¤À¤Ã¤¿½¡Í¤ËáÆâÌî¼ê¤Ï1100Ëü±ß¸º¤Î6200Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë