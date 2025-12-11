¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡5Æü´Ö³«ºÅ¡Û¶á¶·¹¥Ä´µ¡¤ÈÁÈ¤à¾®¿¹¿®Íº¤¬¾¡Éé¶î¤±¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Â¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¤Î5Æü´Ö³«ºÅ¡ÖÂè36²óÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤Ï¡¢11Æü¤Ë2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ç´¤ê¶¯¤¤Áö¤ê¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¾®¿¹¿®Íº¡Ê60¡á»°½Å¡Ë¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç2¡¢2¡¢4Ãå¤ÈÇòÀ±¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÂçÊø¤ì¤Ê¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÀÅÀÎ¨¤Ï6.67¤Î17°Ì¡£½àÍ¥¿Ê½Ð¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò6.00¤Ë¿äÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢3ÆüÌÜ6R¤Ï4Ãå°Ê¾å¤¬¾ò·ï¤Î¾¡Éé¶î¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à64¹æµ¡¤Ï¡¢Á°Àá¤ÇÃÏ¸µ¤ÎËÌ»³¹¯²ð¤¬Í¥½Ð¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÍ½ÁªÆ»Ãæ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¼ÂÀÓ¡£°ú¤·Ñ¤¤¤À¾®¿¹¤â¡ÖÁ°¸¡Æü¤è¤ê¤â½éÆü¡¢½éÆü¤è¤ê¤â2ÆüÌÜ¤ÈÃå¼Â¤Ë¾å¸þ¤¤¤Æ¡¢Ãæ·ø¤è¤ê¾å¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï´¶¤¸¤ë¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄ´À°¤ÎÊý¸þÀ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö3ÆüÌÜ¤Ïµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ëÍ½Êó¤À¤·¡¢»ß¤á¤ëÄ´À°¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤³¤½¤Î´¶³Ð¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤ò»Ü¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»îÎý¤Î6ÏÈ¹îÉþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£