¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ³¤¶Á²¦·èÄêÀï¡Û³¤Ìî¹¯»ÖÏº¤¬£±£µ£°£°¾¡¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó£²£±Ç¯¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡³¤Ìî¹¯»ÖÏº¡Ê£³£·¡á»³¸ý¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢²¼´Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Çµ¡Ö³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¡¡³¤¶Á²¦·èÄêÀï¡×£µÆüÌÜ£±£Ò¤Ç£±Ãå¡£ÄÌ»»£±£µ£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£ÍÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¤Æ²÷¾¡¡££²£°£°£´Ç¯£±£±·î£±£¹Æü¤ËÆÁ»³¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀá¤Î£´ÆüÌÜ¤Ë½é¾¡Íø¡££²£±Ç¯£±¤«·î¤Ç¤Î£±£µ£°£°¾¡ÅþÃ£¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤È¤À¤Ê¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÉÜ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼¡¤Ï£²£°£°£°¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£