¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûà¥·¥Ö¥Á¥óá¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÏËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¡¡¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ËµåÃÄ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î£±£¸£·²¯±ßÄó¼¨¡áÊÆÊóÆ»
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£µ¨¤Î£²´§²¦¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È£µÇ¯Áí³Û£±²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£³£µ²¯±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤¿¡£º£µ¨£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¥ó¥°ÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ï»ñ¶âÎÏ¤¬Ë³¤·¤¤¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ï¯Êó¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Ï£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë¡Ö£´Ç¯Áí³Û£±²¯£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¸£·²¯±ß¡Ë¡×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î£Æ£Á·ÀÌó¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤Ëº¸ÏÓ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ê¥¢¡¼¥Î¤ËÄó¼¨¤·¤¿£³£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶£°²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ¤ÎÎò»Ë¤òÂç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÄ¶ÇË³Ê¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¡££´Ç¯£±²¯£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤Ï¡¢Èà¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬Äó¼¨¤·¤¿Ç¯ËÀ¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÐÈñ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¶â³Û¤À¡×¤È¶ÃÃ²¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë¤Þ¤È¤â¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤âÉ¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤Èµå³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥±¥Á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆÃ¹¶Àº¿À¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£