¡¡À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öi-dle¡Ê¥¢¥¤¥É¥¥¥ë¡Ë¡×¤Î¥ß¥è¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÏÃÂê¤ËÂ¨È¿±þ¤·¤¿¡£MLB¤Î´Ú¹ñ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤ËÈ¿±þ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¡È¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¼Ô¤ÎÃËÀ¤«¤éÂçÃ«¤Î´é¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥ß¥è¥ó¤ÏÌÂ¤ï¤º¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¡ª¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¶õ¹Á¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢Èà¤À¤é¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»ê¤ë½ê¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¹ð¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ÁÌä¼Ô¤¬¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¥ß¥è¥ó¤â¡ÖÈà¤òËÜÅö¤Ë¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Çð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏÃÂê¤Ïº£µ¨Ã£À®¤·¤¿»Ë¾å½é¤Î¡Ö50-50¡×¤Ø¡£ºòµ¨¤Ë»Ä¤·¤¿54ËÜÎÝÂÇ¡¢59ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦°Û¼¡¸µ¤Î¿ô»ú¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ß¥è¥ó¤Ï¡Ö¤ï¤¢¡Ä¡Ä50ËÜÎÝÂÇ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡i-dle¤Ï2018Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»î¹çÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏÂçÃ«¤Î1042Ëü¿Í¤ò¤âÎ¿¤°1335Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë