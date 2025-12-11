「いざ自身の疑惑の前では口を閉ざしている」沈黙し続けるSHINee・キー、一部の視聴者が立場発表を要求

韓国MBCのバラエティ番組『私は一人で暮らす』（原題）の視聴者たちが、最近浮上した「点滴師」騒動に関連し、沈黙を続けているSHINeeのキーに公式な立場表明を求めた。

【写真】SHINee・キー、“違法医療疑惑”の点滴師とつながり？

番組共演者であるパク・ナレが「点滴師」騒動によって活動を中断した一方で、同様の“違法医療施術”への関与が指摘されているキーが釈明もないまま、「2025 MBC放送芸能大賞」のMCとして登場するのは適切ではないという指摘だ。

12月11日、『私は一人で暮らす』の視聴者一同と称するファンダムは声明文を発表し、「最近のキーをめぐるさまざまな報道と論争、そしてそれに対するキーおよび所属事務所の沈黙を見守るなかで、放送で見せてきた信念と現在の態度の間に少なからぬ乖離を感じている」と述べた。

今回の声明の背景には、最近芸能界を揺るがせたパク・ナレの違法医療施術疑惑、いわゆる「点滴師」騒動がある。パク・ナレが責任を取って活動を中断した一方で、事件への関与疑惑が提起されたキーは釈明もなく沈黙を続けており、ファンの不安と疑念が高まっているわけだ。

（写真提供＝OSEN）SHINee・キー

ファンたちは声明文で、キーがこれまで番組で見せてきた真摯な姿勢を挙げながら失望感を示した。彼らは「キーは自身のライフスタイルを率直に公開し、アイドルに対する偏見を打ち破ってきた出演者である」とし、「自らを“長く活動してきたアイドル”と称し、後輩たちに態度の重要性を強調してきた彼が、いざ自身の疑惑の前では口を閉ざしている」と指摘した。

特にファンダム側は、キーが今年末に開催される「MBC放送芸能大賞」のMCを務めるという点に強い懸念を示した。

彼らは「放送芸能大賞は視聴者が一年を総括する大切な場」とし、「自身を取り巻く疑惑について一切触れないままステージに立つことが、はたして視聴者と番組、そして共に舞台をつくる仲間たちに対する責任ある態度なのか問わざるを得ない」と批判した。

そのうえで、視聴者一同は△「点滴師」騒動への関与疑惑に対するキーの明確な立場、△番組で見せてきた信念と現在の状況をどのように結びつけて受け止めているのかの説明などを求めた。

最後に彼らは、「可能であれば授賞式のステージに立つ前に、視聴者とファンが聞くことのできる形で率直な立場を明らかにしてほしい」と述べ、「キーが見せてきた信念が単なるイメージとして消費されることなく、言葉と行動が一致する成熟した姿でいてくれることを期待する」と付け加えた。

キーは最近、パク・ナレの「点滴師」騒動に関連し、「点滴師」と指摘されたA氏のSNS投稿にキーの愛犬が登場したことで、キー自身も違法医療行為への関与疑惑が提起されている状況だ。

A氏はこれまで、白衣姿の写真や中国語で書かれたプロフィールを投稿し、「内モンゴル・包鋼医科大学病院で教授を務めた」「韓国美容センターのセンター長として活動した」など、自らを医療従事者とする主張を行ってきた。

しかし、医師団体「公正な社会を望む医師の会」は12月7日、「A氏が言及した“内モンゴル包鋼医科大学”は実在しない“幽霊医大”だ」と公式声明を発表。この声明後、A氏はSNSの投稿をすべて削除している。

◇キー プロフィール

1991年9月23日生まれ。本名キム・キボム。15歳のときに受けたSMエンターテインメントの全国ツアーオーディションに参加し、8000人の中からたった1人合格。大邱（テグ）出身で地元の高校に通っていたため、毎週末、約200km離れたソウルの事務所まで通いながら練習生時代を過ごした。2008年5月、SHINeeのメンバーとしてデビュー。歌やダンスはもちろん、演技やMCでも才能を発揮しており、さらにはファッションアイテムのリメイクも得意。