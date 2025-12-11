【ユニクロ】「うまかっちゃん」Tシャツ、福岡県内の一部店舗限定で発売

〈ハウス食品×UTme!福岡限定発売〉

ハウス食品の即席袋麺ブランド「うまかっちゃん」とユニクロがコラボレーションした「うまかっちゃん」Tシャツが、福岡県内のユニクロ一部店舗限定･数量限定で販売される。税込1990円。

ユニクロ福岡空港国際線出国エリア店は12月5日に発売し、ユニクロアミュエスト博多店･ユニクロ博多口地下街店では12月中旬から発売となる。

今回発売するTシャツは、ユニクロのサービス「UTme!」でオリジナルデザインを施したもの。「うまかっちゃんパッケージパージョン」「うまかっちゃんロゴ･山笠イラストバージョン」の2種を展開する。

ユニクロ「うまかっちゃん」Tシャツ(パッケージバージョン)

ハウス食品では1979年の発売後、九州エリアを中心に親しまれている「うまかっちゃん」ブランドにおいて、「九州を元気にするプロジェクト」を展開している。「このたびJR九州リテール様、ユニクロ様とご縁があり、『うまかっちゃん』Tシャツを発売していただけることになった。これからも『九州いうたら、うまかっちゃん!』と言っていただけるよう、地元九州に根付いた製品開発やプロモーションを通じて、地域の皆さまと一緒に九州を盛り上げていきたい」(ハウス食品)。