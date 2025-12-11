「彼がいてよかった」と受験生の彼女が感激するメッセージ９パターン
いよいよ受験シーズン到来。ナーバスになりがちな彼女を勇気づけるには、どんなメッセージが効くのでしょうか。そこで今回は10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『彼がいてよかった』と受験生の彼女が感激するメッセージ」をご紹介します。
【１】「勉強中ゴメン、遅くまで頑張ってるね！」など、彼女の忙しさに配慮しつつ応援するメッセージ
「お互いの夢のために頑張ってる感じがした」（10代女性）というように、頑張りを素直に称える言葉も胸に刺さるようです。ただし、間違っても彼女の睡眠を妨げてしまわないよう、送信するタイミングには注意しましょう。
【２】「この参考書オススメ！」など、効果的な勉強法をシェアするメッセージ
「古文の活用が覚えられない私のために、とっておきのテキストを紹介してくれた」（10代女性）というように、苦手克服に役立つ情報を教えてあげるパターンです。自分が試していいと思ったものや、彼女のレベルに合うものを厳選してすすめたいところです。
【３】「手伝えることがあったら何でも言って！」など、助太刀を申し出るメッセージ
「彼氏が理系男子で良かった」（10代女性）というように、彼女の苦手克服に手を差し伸べるメッセージも歓迎されそうです。お互いの得意分野でカバーし合えば、絆を深めるきっかけにもなるでしょう。
【４】「カラダ弱いから心配」など、体調を案ずるメッセージ
「私のことを本気で考えてくれているんだと感じて、癒されます」（10代女性）というように、体の具合を気にする言葉のなかに、優しさを込めるのも効きそうです。「部屋の乾燥に気を付けて！」といったフォローの言葉を添えると、真心が伝わるかもしれません。
【５】「弱ってるときは連絡してね」など、彼女のメンタルを支えるメッセージ
「模試結果が絶望的だったとき、彼氏がいて救われた」（10代女性）というように、ネガティブになっているとき、大好きな彼氏に救いを求める女性は多いもの。落ち込んだ直後は心を開いてくれない可能性があるので、「気が向いたら返信ちょうだい」などと控えめな言い回しを選ぶといいでしょう。
【６】「俺メッチャ勉強してる（笑）。負けねーぞ」など、競争心を煽るメッセージ
「彼氏らしい励ましだと思いました」（10代女性）というように、ライバルとして彼女を挑発することで、やる気を引き出すパターンです。負けん気が強く、ジョークへの理解もある彼女なら、いいリアクションをしてくれるかもしれません。
【７】「気が向いたら息抜きしよ？」など、気分転換を促すメッセージ
「愚痴とか言っちゃいそうだけど…はけ口は必要」（10代女性）というように、ストレスの発散を促すのも喜ばれそうです。彼女の様子からイライラを感じ取ったら、サラッと癒しに誘うメッセージを送ってみてはいかがでしょうか。
【８】「終わったらデートしよう」など、志望校合格後を見越したメッセージ
「『よし、そこまで頑張ろう』っていう目標になるのでいい」（10代女性）というように、受験が終わってからの話でテンションをあげる一言です。彼女が喜びそうな内容ならなんでもいいですが、「テーマパークで朝イチから遊びまくろう」など、ある程度具体的だとイメージしやすいでしょう。
【９】「頑張りすぎるなよ」など、彼女の性格をふまえたメッセージ
「無理しちゃうタイプだからと、心配してくれているのが分かった」（10代女性）というように、彼女をよく知る人間だからこそ、ケアできることに触れるパターンです。とくに人に弱みを見せるのが苦手な女性には、ズシッと重く響くかもしれません。
「勉強に集中したいからメッセージは迷惑」と思われるおそれもあるので、送るタイミングや内容には十分注意しましょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から13日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
