

新WebCM「今日は鍋やで」篇キービジュアル

超特急の９人が「〆鍋」を楽しむ様子を描いた、ミツカン新WebCM「今日は鍋やで」篇を12月11日より公開。

【動画】超特急が出演する新WebCM「今日は鍋やで」篇＆メイキング

ミツカンは、鍋つゆ売上No.1ブランドである「〆鍋™」シリーズと、人気アイドルグループ超特急とのスペシャルコラボキャンペーンを12月11日より開始する。超特急の人気楽曲「Billion Beats （Re-ver.）」を起用し、超特急の９人が「〆鍋」を楽しむ様子を描いた新WebCM「今日は鍋やで」篇を2025年12月11日より公開。さらに、12月12日にはミツカンYouTube公式チャンネルで、「結成14周年直前 SP！超特急と〆鍋トーク」をプレミア公開する。

本コラボキャンペーンでは、共同生活を送る超特急のメンバーが「〆鍋」を囲みながら、いつまでも会話が尽きない様子を描いている。

新WebCMストーリー「今日は鍋やで」篇

仕事終わり、楽屋で帰りの支度をするタクヤさん。するとスマホに、共同生活でごはん当番を務めるタカシから「今日、鍋やで！」とメッセージが届き、微笑む表情を浮かべる。9人が共に暮らすお家にタクヤが帰宅し、「ただいま〜」とドアを開けると「おかえり！」と超特急のメンバー8人が出迎える。

用意された鍋の蓋を開けると、湯気とともにおいしそうな「〆鍋 ごま豆乳鍋」が現れる。一口食べて「うま〜！」と幸せそうな表情を浮かべるタクヤ。メンバーが集まるリビングにはライブグッズのタオルが置かれていたり、カイさんの直筆でメンバーごとの役割が書かれた家事分担表が置かれていたりなど、仲良く共同生活をしている世界観が楽しめる要素が盛りだくさんとなっている。

そろそろ〆の時間となり、うどん派かご飯派かを楽しそうに話すメンバーたち。それを眺めながら「たまにはいいね、こういうのも。」と呟くタクヤに、「だね。」としみじみ応えるリョウガ。最後は、超特急お馴染みのジャンケンで決まった〆のリゾットを和気あいあいとおいしく食べ進め、「〆鍋」の魅力である「尽きない会話、尽きないおいしさ」を映像を通して感じることができるシーンとなっている。

撮影エピソード

撮影当日は、超特急メンバー9 人が鍋を囲み、終始あたたかく和やかなムードに包まれながら撮影が進行し、まるで本当に共同生活をしているかのように、素の表情を見せる場面も多く見られた。「〆鍋」を食べるシーンの撮影では、カットがかかってもメンバーのお箸が止まらず、ニコニコしながらおかわりする姿にスタッフからも思わず笑みが。メンバーの仲の良さが垣間見える、心温まる撮影となった。

超特急・リョウガ コメント

鍋といえば？で真っ先に挙がると言っても過言ではない「〆鍋」とコラボだなんて今でも信じられない!!!撮影も、もはや撮影じゃありませんでした。あまりのおいしさに一心不乱に食べまくっておりました。いつの日かタカシの家にメンバー皆集まって「〆鍋」を囲んで語らいたいと思います。超特急が天下に広く行き渡る未来について（^o^）