浦和vs大宮の埼玉対決がさらに過熱!? 『さいたま伝』拡張パック12月12日発売、タケカワユキヒデやビッカメ娘も参戦
今年4月に発売して予定の1000個が即完売となったカードゲーム『さいたま伝』の拡張パックが12月12日に発売される。浦和vs大宮という永遠のライバル対決をテーマにした偏愛バトルが、今回の拡張パックの登場でさらに盛り上がる。
拡張パックには新カード20種を収録。浦和側は「タケカワユキヒデ」、「彩果の宝石」、「埼玉スタジアム2002」、「須原屋」などの10種、大宮側は「日高屋」、「鉄道博物館」、「大宮たん（ビッカメ娘）」、「ガスワンの川本会長」などの10種となっている。新効果として「自分のターンを2回連続で出来る」や「相手カード無効化する」などが追加され、戦略性が大幅に向上する。
▲拡張パック 浦和新規カード
▲拡張パック 大宮新規カード
▲拡張パック 再収録カード
ゲームバランスも改善され、デッキ構築の楽しみも。さいたま愛が試される第2幕が幕を開ける。
商品概要
発売日：2025年12月12日
販売場所：HMV大宮店、須原屋各店、ソフマップ大宮店、ハンズ大宮店、ビックカメラ大宮西口そごう店ほか
販売価格：330円（税込み）
内容：ランダム5枚入り
※8パックセット販売店もあり、セット購入で新カード全種が1枚以上確定で手に入る
企画：PANTS、大宮アルシェ
デザイン：内田猿
撮影：高橋宗正
販売元：株式会社平和堂
(執筆者: ガジェ通ゲーム班)