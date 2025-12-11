今年4月に発売して予定の1000個が即完売となったカードゲーム『さいたま伝』の拡張パックが12月12日に発売される。浦和vs大宮という永遠のライバル対決をテーマにした偏愛バトルが、今回の拡張パックの登場でさらに盛り上がる。

拡張パックには新カード20種を収録。浦和側は「タケカワユキヒデ」、「彩果の宝石」、「埼玉スタジアム2002」、「須原屋」などの10種、大宮側は「日高屋」、「鉄道博物館」、「大宮たん（ビッカメ娘）」、「ガスワンの川本会長」などの10種となっている。新効果として「自分のターンを2回連続で出来る」や「相手カード無効化する」などが追加され、戦略性が大幅に向上する。

▲拡張パック 浦和新規カード

▲拡張パック 大宮新規カード

▲拡張パック 再収録カード

ゲームバランスも改善され、デッキ構築の楽しみも。さいたま愛が試される第2幕が幕を開ける。

商品概要

発売日：2025年12月12日

販売場所：HMV大宮店、須原屋各店、ソフマップ大宮店、ハンズ大宮店、ビックカメラ大宮西口そごう店ほか

販売価格：330円（税込み）

内容：ランダム5枚入り

※8パックセット販売店もあり、セット購入で新カード全種が1枚以上確定で手に入る

企画：PANTS、大宮アルシェ

デザイン：内田猿

撮影：高橋宗正

販売元：株式会社平和堂

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)