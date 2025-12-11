名古屋・大須の「ザ ブリット スタンド」は、朝はパンケーキ、昼は本格バーガーが人気のお店です。実はドラゴンズ選手が通うことでSNSでも話題に。元投手・祖父江大輔さんの“お気に入りメニュー”も明らかになります。

■昼は“本格バーガー”…話題の店「ザ ブリット スタンド」



2025年7月に大須にオープンした「THE BULLITT STAND」。

店内はカウンター席が中心のアメリカンな雰囲気。朝の一番人気は「ベーコン＆エッグパンケーキ」（990円）。ふわふわ生地を3段重ね、カリカリのベーコンとスクランブルエッグを添えています。メープルシロップをかければ、甘じょっぱい味わいがクセになります。

昼はハンバーガーがメインに。牛肉100％のジューシーな粗挽きパティにチーズ、ベーコンをトッピング。軽い食感のバンズでレタス、トマト、パティを挟んだ、ボリューム満点の「ブリットオリジナル（チーズ＆ベーコントッピング）」（1840円）が人気です。

客：

「肉肉しくて、他のハンバーガーじゃ満足できなくなった」



別の客：

「味に奥行きがあって、野菜とパティが合っていておいしい」

■実はドラゴンズの選手が通う店



実はこの店、「ドラゴンズの選手が来るらしい」という噂のスポット。半信半疑で待っていると、鋭い眼光がトレードマークの元ドラゴンズ投手・祖父江大輔さんが姿を見せました。

祖父江さん：

「大須が好きでよく来る。現役時代も朝ここでご飯を食べて試合に行くみたいな。今もそのルーティンは守っています」



ドラゴンズの選手に会えるお店だったのです。他にも、高橋周平選手や涌井秀章投手も訪れるといいます。

客：

「（祖父江さんは）オーラがすごい。かっこいいし、優しいしで最高でした」



祖父江さんがこのお店を気に入り、選手たちを連れて通うようになったことでSNSで話題に。ドラゴンズファンが集まる“聖地”になっていきました。



ちなみに祖父江さんが最近ハマっているのは、チキンをのせたアメリカン料理「ジャンバラヤ」（1350円）。

祖父江さん：

「うまい。お店のために食リポしたいけど、うまいしか言えない。今日も試合頑張れそう…。ないけど…」



多いときは週3ほど来店するといいます。



祖父江さん：

「ファンの方もよく来られるので、一緒にしゃべったりもします」



ドラゴンズの選手やファンが通うお店は、いま大須で最も熱いスポットとして注目を集めています。



2025年11月27日放送