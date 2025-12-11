2024年11月にアップデートを受けたモデル

編集部ではヒョンデのEVを長期レポート中。前回はふたたびレポート車となった、『エコトロニックグレーパール』と呼ばれるグレーのボディカラーを纏った『アイオニック5』をご紹介した。今回はもう少し細かく車両の仕様をチェックしていきたい。

【画像】ヒョンデ・アイオニック5が編集部に帰ってきた！レポート車の詳細をチェック 全72枚

レポート車は2024年11月にアップデートを受けたモデル。一番大きな変更点は、バッテリー容量がそれまでの77.4kWから84kWに増大したことだ。さらにエネルギー密度の高い第4世代バッテリーセル採用で、航続距離は618kmから703km（RWDモデル/WLTCモード/ヒョンデ測定値）に伸びた。



エコトロニックグレーパールのボディカラーを纏ったレポート車。 平井大介

また、ドライブモードにそれまでの『エコ』、『ノーマル』、『スポーツ』に加えて、『マイドライブ』を追加。モーター出力も160kW（217ps）から168kW（229ps）に向上し（最大トルクは350Nmで変わらず）、走りやすさが向上。他にもモーター制御を改善し、リアモーター静粛性も高めている。

大きなところでは、ビルトインフロントカメラとリアビューカメラを活用したドライブレコーダー機能が搭載され、映像だけでなく音声、位置情報も記録できるようになった。他のヒョンデ車にも搭載されている、フロントカメラの映像とルート案内を重ねるARナビも採用されている。スマートフォンやスマートウォッチがデジタルキーになる機能も注目だ。

追加されてよかったと思うところ

他に上記以外で追加されたものを、箇条書きで紹介しよう。

・インテリジェントIFSヘッドランプ

・リアワイパー

・リモート・スマート・パーキング・アシスト（RSPA）2

・駐車距離警報（前方/側方/後方）

・駐車衝突防止補助（前方/側方/後方）

・後部座席乗員警告システム

・デジタルセンターミラー（ラウンジ/ラウンジAWD）

・ワイヤレススマートフォンプロジェクション（アップルカープレイ、アンドロイドオート）

・OTAコントローラー

・USBタイプＣ



前回のレポート車と比べて、各部がアップデートされている。 平井大介

この中で特に追加されてよかったと思うのは、まず、インテリジェントIFSヘッドランプ。これは夜間走行時自動的にハイビームにする機能で、対向車が来た場合はオフになるのだが、静岡県東部に自宅がある筆者は暗い場所を走ることも多く、便利に感じている。リアワイパーも前回のレポート車には付いておらず不便を感じていたので、有り難い追加だ。

RSPA2は車庫外からスマートキーで駐車、出庫ができるシステムだが、これはいずれ、ヒョンデの担当者に実演をお願いしたいと思っている。

ここに書いてないところでは、スマートフォンのワイヤレス充電やドリンクホルダーが備わるセンターコンソールが追加されたのも大きい。見た目がすっきりしている以前のモデルもよかったが、毎日使っていると便利さを感じる。

あとは、ディスプレイをコントロールするセンターコンソールのスイッチに、ホームボタンが追加されたこと。以前は不便に感じていたので、これまた有り難い変更だ。

このように恐らくはユーザーの声も拾いながら、細かい部分も改良を施しており、久しぶりにアイオニック5に乗って、アップデートを実感することができたのであった。レポート車の詳細は画像ギャラリー都も合わせてご覧頂きたい。