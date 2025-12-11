大竹しのぶ、自宅を彩る大きめクリスマスツリー＆リースを披露「玄関のリース、お部屋のツリー、本当に素敵」「とっても可愛い」
俳優・大竹しのぶ（68）が10日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスツリー＆リースを飾ってホリデー感あふれる自宅ショットを披露した。
【写真】「大きなクリスマスツリー」「本当に素敵」ホリデームード高まる大竹しのぶの自宅 ※ツリーは2枚目
大竹は「もうすぐクリスマス、そして今年が終わってしまう。いつもツリーの飾付けしながら、時間の流れの速さを思い愕然としてしまう私です」と残すところわずかとなった2025年に思いを馳せながら、「大好き」だというクリスマスの準備を楽しんだことを明かした。
サンタや球体のオーナメントを飾ったツリーは大きめサイズ。ライティングした様子の動画を添え、にぎやかな室内を披露している。
「玄関には、アトリエ、ガバンヌの高橋さんがつくってくださったリースを飾った」と説明し、オシャレな雰囲気の玄関の写真も紹介した。
コメント欄には「素敵なリースとツリーですね」「大きなクリスマスツリー サンタさんと丸い飾りが、とっても可愛いですね」「素晴らしい」「ツリーも美しいけれど、3枚目の大竹さんもお美しい」「玄関のリース、お部屋のツリー、本当に素敵」などと、さまざまな反響が寄せられている。
