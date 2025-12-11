Stola.×トムとジェリーの別注スウェット登場！タフィーが大人可愛い全3色

アパレルブランド「Stola.（ストラ）」から、『トムとジェリー』の人気キャラクター・タフィーをプリントした別注スウェットが登場します。12月11日（木）より、全国の店舗と公式オンラインストアで販売開始。大人がさらりと着られるベーシックカラーのデザインは、可愛いだけでなく日常に溶け込む洗練された仕上がりに。サイズもS・Mの2展開で、好みのシルエットが選べるのも魅力です♡

タフィーが揺れる遊び心あるデザイン



今回発売される別注スウェットは、「CATCH ME IF YOU CAN」のレタリングと、文字からぶら下がるタフィーが印象的な1枚。

大人の女性でも取り入れやすいオフ、グレー、ブラックの全3色がラインナップされています。キャラクターアイテムでありながら、落ち着いた配色で甘さ控えめ。

Stola.らしいフェミニンさと遊び心のバランスが絶妙です。価格は16,500円で、S・Mの2サイズ展開となっています。

「特上脇肉キャッチャー」の新色モカ登場！新たな着け心地を体感

好みで選べるサイズ感と豊富なスタイリング



S・Mの2サイズは、どちらもシルエットに程よいゆとりがあり、体型やスタイリングに合わせて選びやすいのがポイント。

オフは清潔感のある軽やかな印象に、グレーはカジュアルな抜け感をプラス。ブラックは大人っぽさを引き立て、キャラクターデザインも自然になじみます。

スカート合わせでフェミニンに、デニムでラフに着こなすなど、デイリーから週末のリラックスコーデまで幅広く活躍します。

発売は12/11(木)・オンラインは正午から



販売は12月11日（木）よりスタート。Stola.各店舗ではオープン時間に合わせて、公式オンラインストアでは正午から購入可能です。

2009年に誕生したStola.は、オン・オフ・特別な日まで幅広いシーンを彩るフェミニンスタイルを提案するブランド。

今回の限定スウェットも、日常に小さなときめきをくれるアイテムとして注目されています♪

冬コーデに“可愛い大人”のアクセントを♡



タフィーの愛らしさとStola.の上品なテイストが融合した今回の別注スウェット。

全3色のベーシックな使いやすさに加え、S・Mから選べるサイズ展開、そして16,500円というデイリーに取り入れやすい価格設定も魅力です。

キャラクターアイテムでも大人っぽく楽しみたい方や、冬のワードローブに遊び心をプラスしたい人にぴったり。発売日は12/11(木)。お気に入りの色を見つけて、さらに楽しくしてみて♡