5台以上の車両を使用する事業者に義務づけられている「安全運転管理者」の選任をしていなかったとして、埼玉県の医薬品運送会社と副社長の男性が書類送検されました。

道路交通法違反の疑いで書類送検されたのは、埼玉県三郷市の医薬品運送会社「メディスケット」副社長の男性（43）と、法人としての「メディスケット」です。

警視庁によりますと、副社長らは、5台以上の車両を使用する事業者に義務づけられる「安全運転管理者」を選任していなかった疑いなどがもたれています。安全運転管理者は、ドライバーにアルコールチェックや健康チェックなどを行います。

「メディスケット」を巡っては2025年7月、東京・新宿区のJR四ツ谷駅近くで、社用車を運転していた男性が意識もうろうとなり、横断歩道を渡っていた男女2人にケガをさせる事故がありました。

この事故について、警視庁が会社の管理体制などを捜査したところ、今回の事件が発覚したということです。

副社長は、警視庁の任意の取り調べに「法律の解釈に誤りがあったため、安全運転管理者を選任しなかったが、実施すべき業務は適切に実施をしていた」と容疑を一部否認しているということです。

警視庁交通捜査課は「重大事故を未然に防ぐためにも、事業者にはルールを守ってほしい」としています。