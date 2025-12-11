TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の最終話が12月9日に放送されました。

最終話では、謹慎が明けて職場に復帰した勝男（竹内涼真）と自分の店を始めるために動き出した鮎美（夏帆）の姿が描かれました。

ラストでは二人の関係が新たな局面を迎え、視聴者から納得と落胆の声が上がっています。

＊以下12月9日放送回のネタバレを含みます。

最終回あらすじ



詐欺に遭ってからの鮎美は、飲食店で職探しの日々。

一方、会社を謹慎中の勝男は家事に勤しんでいたが、ついに謹慎が明け職場に復帰することに。

白崎(前原瑞樹)や南川(杏花)らが出迎える中、他部署の社員からの冷たい視線や、相変わらず勝男を突き放す柳沢(濱尾ノリタカ)を前に心を痛める勝男。

一方の鮎美は、太平(楽駆)のバーを間借りするところから自分の店を始めようと、前向きに動き出していた。

そんな中、鮎美と勝男の関係にある大きな揺らぎがあり……。

一人で立つことってこんなに怖いんだなって



最終回で一度はよりを戻した二人。謹慎中の勝男は、仕事探しに忙しい鮎美にご飯を作るなどして支えます。

一方で、開業準備のため勉強をしていた鮎美に「これ俺やろうか？俺こういうのめちゃめちゃ得意なの」とつい口を出してしまう勝男。

鮎美は得意げに説明を続ける勝男をさえぎり「これは自分でやりたい。自分の家でやる」と言い、勝男の家を出ていってしまいます。

しかし後日、再会して互いの本音を打ち明けた二人。

鮎美は「一人で立つことってこんなに怖いんだなって。誰かについていけたら楽なのになって。でも私は誰かの後ろじゃなくて、横に立てる自分でいたい。だから今は、ちゃんと自分と向き合って自分の足で立てるようになって、店を出したい」と思いを吐露します。

それに対し「鮎美に助けられてた。今度は俺が助けてあげたいって思ってた。でもいざ一人で立とうとしてるときに、『支える』って言葉は違ったんだね。それが鮎美のやりたいことに無意識でふたをしてたんだね」と勝男。

二人は思いを伝えあい、最終的に別れを選びました。

令和にふさわしいエンディング

二人の選択にSNSでは「いばらの道を選んだ鮎美に勝男の支えは必要ない。令和にふさわしいエンディング」「一緒にいると寄りかかってしまう。それではお互いに輝けないから別れを選んだのかな」「ちょっと悲しくもすがすがしい終わり方」と納得する声も。

一方で「勝男の鮎美への愛に比べて、鮎美の勝男への愛を感じなくてモヤモヤ」「結婚すると思ってたから心に傷を負った」「納得はできるけど大泣き」と複雑な気持ちを抱える人も多く見られました。

また「『勝男さん、また悪いところ出てたよ』『ごめんごめん』って手をつないで歩く二人も見たかった」「3年後ぐらいにまたやり直してる二人を見たい」と続編に期待する声も上がっていました。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。

手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”を演じてきたゆえに、自分を見失った山岸鮎美と、鮎美の元カレで「料理は女が作って当たり前」な亭主関白思考の海老原勝男が、「料理を作る」というきっかけを通じて成長するロマンスコメディです。