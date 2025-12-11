ホームセンター購入品で【戦車】を自作！兄弟のガチすぎるDIY：所さんのそこんトコロ
「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。
11月28日(金)に放送された「ソレを買って何を作るんですか？」をプレイバック！
【動画】ホームセンター購入品で戦車を自作！兄弟のガチすぎるものづくり
巨大ホームセンターで買い物をしていた人の“その後”に突撃取材。
出会ったのは、由紀夫さん・淳平さん兄弟。なんと自宅で戦車を作っているとのことで、早速密着することに。
向かったのは、2人の秘密基地。知り合いが所有する空き家を、戦車づくりの作業場として無料で借りているそう。
2人が作った第1号機は、海軍がかつて使用していた「特ニ式内火艇」をイメージしたこちらの戦車。農機具を改造し、1年半かけて製作。実際に人が乗れるように作り上げました。
本物さながらに前後左右へ自在に動き、操縦席横のレバーで動きを制御。鍋の底やボウル、トレイなど、材料の9割はホームセンターで購入したもの。完成後はサバイバルゲームに持ち込み、遊んだとのことです。
こちらが製作中の2号機。目指しているのは「九七式軽装甲車」という車両です。
幼いころから戦車が好きで、人が乗れる戦車作りを始めたという2人。廃棄寸前の農機具を土台にし、ホームセンターで買った鉄骨を切断して骨組みを溶接していきます。
30分かけて土台への溶接作業を終え、続いてエンジンのチェックへ。元の農機具のエンジンを使う予定でしたが、何をしても稼働せず、この日は断念。後日取材班が訪れると、別の農機具から取り外した新しいエンジンが取り付けられていました。
今度は無事にエンジンが動きました。エンジンのレバーにパイプを取り付け、操縦席から操作できるように改良。完成までは半年ほどかかるとのことで、密着は終了。あれから8年、戦車はどうなったのでしょうか。
土台部分までしかできていなかった2号機は、その後2年をかけて見事完成。真っ赤なボディで、1/1スケールに近いサイズと本格的な仕様です。
自作戦車が集まる茨城・大洗町の「大洗あんこう祭り」でも注目を集め、見回り中の警察官も「たいしたもん作ったな！」と感心していたのだとか。
さらに3作目の戦車も完成していました。
モデルはアメリカ軍の「M4シャーマン」。こちらも農機具やスクラップ、水道管などに使われる塩ビ管など、ホームセンターで購入したものを組み合わせて作ったそうです。今後も改良を続けるため、ホームセンター通いが続きます。
