【マジで！？クレカの体験談】損してない？優待サービスあったの！【第2話まんが】#ママスタショート
キャッシュレス決済が普及している昨今、クレジットカードを利用する機会が増えた方もいるのではないでしょうか。しかし機能がよくわからなかったり、お得情報が知られていなかったりすることも、実はよくあるようです。ママたちが経験した「クレジットカード」に関するエピソードを紹介します。
今回は、お店での会計時に起こったクレカ体験談です。
みんなでアイスを食べようとお店へ。「どれにしようかな〜」なんて楽しくアイスを選び、いざお会計へ。いつものように「会計は別で〜」と言いかけたそのとき……。
ママ友「今日、ここは私が出すよ！」
突然の「おごります」宣言にビックリ。……と思ったら
ママ友「1個買うと1個タダになるクーポンがあってさ」
よく使うクレカの優待サービスをチェックしたところ、いろいろとお得になることを知ったママ友。こういうお得情報、意外に見逃しているんですよね。せっかく使うなら徹底的に使いこなす、それが現代のクレカ活用術！ みなさんも使用されているクレカの情報、チェックしてみてください！
クレジットカードにまつわるエピソード、みなさんにもありますか？
※優待サービスはクレジットカードの種類やカードを発行する企業によって異なります。
原案・ママスタ 編集・編集部
