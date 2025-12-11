¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡Ä¡×àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êá¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦ËÌÀî¤Ò¤«¤ëàÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥óá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÜÊª¤Ï¤â¤Ã¤È¡×¡ÖÅ·¤Ï2Êª¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ë¡×
¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎDFËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤ÎÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢
¡¡ÃËÀ¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖSafari¡×(ÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ)¤Î2026Ç¯1·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ËÌÀî¡£¡ÖÀ§Èó¤ß¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡È±¤ò²¼¤í¤·¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ëº°¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡£¶¥µ»Ãæ¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î»Ñ¤«¤é°ìÊÑ¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤£¤£¡×¡ÖÈþ¿Í¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï·ë¹½¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤Ç¤·¤³ÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤ä¤ó¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÜÊª¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈåºÎï¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤·¡ª¡×¡Ö»î¹çÃæ¤Î¤¢¤Î¶¸Ë½¤Ê´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡Ä¡×¡ÖÅ·¤Ï2Êª¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£