27日に開幕する第105回全国高校ラグビー大会のハイライト番組「KOBELCOスポーツスペシャル花園魂（ソウル）！全国高校ラグビーハイライト」（関西ローカル、27日〜来年1月5日の試合開催日の深夜、6日の決勝前夜SPのみ全国ネット）の新MCに就任した元ラグビー日本代表の田中史朗氏（40）が11日、大阪市の毎日放送本社で会見を行った。

田中氏は「（今後日本代表へ育つ可能性を秘めた）原石のみなさんの熱いプレーを伝えていきたい」と、意気込みを話した。すでに、岐阜聖徳学園に取材に赴いたといい、選手たちに「声が出ていないぞ」などと熱血指導も行った。さらに自身の花園の思い出については「高校3年の準々決勝で国学院久我山に勝った1月3日の試合後に誕生日だった僕にチームメートがハッピーバースデーを歌ってもらった」と、エピソードを披露。涙もろさでも知られている田中氏は「泣かされる試合をたくさん見たい」と、高校ラガーマンのプレーに期待を寄せていた。

番組のテーマソングはSaucy Dogが書き下ろした新曲「オレンジ」に決定した。また、大会期間中に株式会社五條堂と番組とのコラボ商品の限定「トライ焼き」が花園ラグビー場前噴水広場で販売されることも発表された