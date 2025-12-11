¹ÈÇòÇòÁÈ¡¢»Ä¤ë¤Ï1ÏÈ¡©ÍÎÏ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÍò¡¢¥µ¥¶¥ó¡ÄÅÅ·âÉü³è¤Î¥Ð¥ó¥É¤â
¡¡NHK¤Ï11Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Öback¡¡number¡×¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇòÁÈ¤Ç½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç20ÁÈ¡£¹ÈÁÈ¤Î21ÁÈ¤ËÊÂ¤Ö¤¢¤È1ÏÈ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÍèÇ¯¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡ÖÍò¡×¡£09Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë2020Ç¯¤Þ¤Ç12Ç¯Ï¢Â³12²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íâ10Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇòÁÈ»Ê²ñ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÂç¥È¥ê¤â3²óÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÇ¯Ëö¤ò¤â¤ê¾å¤²¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ£°æÉ÷¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤âÍÎÏ¤À¡£Æ£°æ¤Ï¡ÖPrema¡×¤Çº£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¤ËÁª½Ð¡£ÊÆÄÅ¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¡¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖIRIS¡¡OUT¡×¤¬¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¡Ë¤Ç¤ÎºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌðÂô±ÊµÈ¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÊª¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡×¡£º£·î6Æü¤ËÌó14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¡¢Ç¯3·î9Æü¤ÎÅìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ÈÇò¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤È¤Ê¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£