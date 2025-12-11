物価高の中迎えた冬のボーナスシーズン。街行く人たちに年末年始に向けたお財布事情を聞いてみました。



2025年もあと20日。街は慌ただしくなる時期ですが…そんな中、皆さんが楽しみにしているのが…。



（40代）

「仕事を頑張ったらアップするかなとか、それは頑張ろうとか思いますね」



（20代）

「入ったら自分の趣味とかに使えるので、そこでがんばろうとモチベーションにつながったり。わくわくしながら仕事の方頑張っていきたいですね」





冬のボーナス。静岡県でも、10日、一般職と特別職 計約3万3000人に支給され、一般職員の平均支給額は約89万9000円。年間支給月数は前年と同じ4.6か月に。ただ、帝国データバンクの調査によると、2025年の冬のボーナスを支給する企業のうち約2割が、前年より増やすと回答しているのです。そこで…。（高山 基彦 キャスター）「ことしの冬のボーナス、街の皆さんは何に使うのか声を聞いていきます」（40代）「ためて、家のローンとかあるので、まわそうかなと。子どもがいるので、子どものプレゼントとかは考えますけど、それ以外は特に」（40代）Q.ボーナス入ったら何に使う？「旅行に行こうかなと。どこでもいいかな、国内だったら。いったことないところ。沖縄もいいですね。行ったことないので」（30代）「娘が生まれたので、娘のこれからいろいろ何かプレゼントとか、子ども用品とか、洋服とか自転車とか、そういう夢のある、いろいろ買ってあげたいものとかあるので。そういうものに、今後使っていきたいなと思っています」この女性は、自分の趣味に…。（40代）「キャンプが好きなので、キャンプグッズとか、キャンプ用品買いたい。2週間前くらいに山梨に。テーブルとかイスとかを新しくしたい。普段買えないので」皆さん使い道は様々のようですが…。20代から50代の社会人1万5000人を対象に行った調査では、ボーナスを何に使うかの質問に、全体の割合でもっとも多かったのは、旅行やレジャー。生活費の補填や趣味よりも10ポイント以上離し人気なのがわかります。では、これから年末年始にかけて人気の旅行はどんなものか…？旅行会社に聞いてきました。（サンコートラベル 宮川 憲 代表取締役）「主催しているバス旅行が主になるので、やはり日帰りの年末のお買い物ツアー、あとは年始の初詣ツアーがメインになる」年末にかけてはイルミネーションの日帰りバスツアー、年が明けると、「三嶋大社」や「明治神宮」などでの初詣ツアーが人気だそうです。2025年の年末年始は前年と同じ”最大9連休”ということもあり、国内旅行の予約は前年並みに推移しているといいます。年末年始の旅行にボーナス増加の影響はあるのでしょうか？（サンコートラベル 宮川 憲 代表取締役）「ボーナスがいっぱいあるから遠くへ行こうという話はあまり聞かない。バスのツアーにしても、お客様はしっかり値段とスケジュールを確認しながら、割と安くてお手頃なツアーは申し込みが多い」根強い物価高の影響もあり、”お財布のひもが緩んだ旅行”とはいかず、”近場でおトク”な旅行が、今回の年末年始のトレンドだということです。そんな近場で、お得な旅行を楽しむために使用するのが車。10日、経済産業省が発表した今週8日･月曜時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、1リットルあたり163円70銭で、先週に比べて1円ほど安くなり、5週連続の値下がりに。これは2021年10月以来、約4年2か月ぶりの価格水準となります。静岡市内にある、このお店では、12月11日現在の価格が、平均と同じ163円に。（利用客）「安くなっているね。うれしいっすよ。プリカの減りが全然違うので助かります」（利用客）Ｑ.今のガソリンのこの値段どう思う？「まだ高い」Ｑ.どのくらいまで値段下がってくれたら気軽に車乗れる？「20円くらい。150円台か」ただ…11日からは、政府の補助金が5円ほど増額。年末に廃止される暫定税率と同じ額まで補助金が拡大されました。（利用客）「僕ら、自動車関係なんで、めちゃくちゃ助かります。月にかかっている経費のかかり方が全然違う。いやもう万ですよ、万。すごく走るので。乗用車も走るし、トラックも走るので、何万と違う」（利用客）「遠出はしてもいいのかなと、気持ちは軽くなる」（利用客）Q.少し遠出はしやすくなる？「行く気になりますよね。たったそれだけだと思っても それは行く気にはなると思います。うちだと数万円違いますよ」このガソリン暫定税率の廃止により、家計への負担はどれぐらい軽くなるのでしょうか？（第一生命経済研究所 新家 義貴さん）「年間のガソリン使用量も考慮すると、全国平均で見て（1世帯当たり年間）7600円ぐらい負担が減るのかなと。静岡は全国平均に近いですね。年間負担軽減額としては8000円くらいのイメージかと思います」これに加え、新家さんによりますと、電気･ガス代の補助金についても2026年1月から3月までの合計で、1世帯当たり7000円程度負担が軽くなるといいます。（第一生命経済研究所 新家 義貴さん）「電気･ガス代やガソリン代の負担が軽減されれば、食料品の値上がりにはかなわないが、幾ばくかの負担軽減にはなりますので、消費に対して多少の追い風にはなるのかなとは思います」冬のボーナスの増加傾向に加え、ガソリン暫定税率の廃止…物価高で苦しむ家計への支えとなりそうです。