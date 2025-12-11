ヤクルト・赤羽由紘内野手が１１日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１２００万円増の２２００万円でサイン（金額は推定）した。「びっくりですし、素直にうれしかったです」と笑顔で語った。

プロ５年目の今季はキャリアハイとなる１０３試合に出場して打率２割９厘、１９打点２本塁打。開幕戦では「６番・二塁」で自身初となる開幕スタメンをつかむと、ユーティリティーとして投手、捕手以外の７ポジションを守った。８月以降は月間打率が１割台に落ち込むなど苦しい時期もあったが「後半になるにつれて成績が落ちてしまった。成績が悪かったときの課題に、後半は特に向き合えたので、そこはプラスになっている」と振り返った。

今オフは下半身を強化し、来季は規定打席に到達して内野でのレギュラー定着を狙う。「やっぱりレギュラーとして１年間通して出たい。まずはポジションを確保できるだけの実力だったり、技術を身につけていきたい」。ポジションは「内野を狙っています」と戦略も明かした。し烈な内野サバイバルを勝ち抜き、レギュラーをつかみ取る。