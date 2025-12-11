◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）ファン投票最終発表＝１２月１１日

アドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）が第２回中間発表から大きく順位を上げ、第１回特別登録を行った馬のうち、得票数の多い上位１０頭に与えられる優先出走権をほぼ手中にした。

賞金での出走がまだ微妙な情勢だったアドマイヤテラは先週の第２回中間発表まで７７７５票で第４９位だった。しかし、投票期間中に行われたジャパンＣで発馬直後に落馬した後、カラ馬でレースを走り、世界レコードで勝ったカランダガンより前の「先頭」でゴールしたことで注目を集め、最終発表では３万３３２８票の３１位にジャンプアップ。さらに、前回では出走意思のある馬の中では１３〜１４位だったが、最終発表で８〜９位（本紙調べ）となり、出走が「当確」となった。

この日、坂路で５４秒７―１２秒８とレース後初となる時計をマーク。「レース後もすぐにつかまったし、状態面に問題ありません。やはり、グランプリですから、ファン投票で選ばれることは光栄ですし、ありがたいですね」と友道調教師はファンに感謝した。