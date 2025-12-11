静岡･鈴木知事は11日の定例会見で、リニアについて、2026年中に着工容認の判断ができるか問われました。そのこたえは…。



リニアを巡っては、静岡県がJR東海に対して、対策が不十分だとする水資源や環境保全に関する課題のうち、2025年はじめの時点で24項目の対話が残っていましたが、その後、9項目が完了し、残すは15項目となっています。



11日、リニアの議論の進ちょくに関して問われた鈴木知事は…。





（鈴木知事）「水資源は全て専門部会の了承も得て対話も終了しておりますので、かなり進んでいるのではないかなという感じはしております」また、2026年中にリニア着工を容認する判断ができるか問われると…。（鈴木知事）「26年以内に可能かどうか、可能であるかもしれないし、可能でないかもしれないということしか、今ここでは言うことはできないということですね。条件が全てクリアになれば、（大井川）流域の皆さんのいろいろな最終的なご判断も大事ですけれども、どこかで決断をするということになろうかと思います」一方、高市首相の発言を巡り、悪化する日中関係。知事は静岡県内の影響に関して、ホテルでのキャンセルが一部あるなど、「影響は限定的」だと話しました。（鈴木知事）「非常に日本にとっても大事な国でありますから、外交を通じてですね、しっかりと中国と今の関係を早く改善をするように、政府として最善の努力をしていただきたい」また、12月、静岡空港と中国・上海を結ぶ定期便が減便し、中国東方航空は機材調整を理由にしていますが、知事は、「1月以降の運行についてしっかり情報収集していく」と話しています。