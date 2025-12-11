広島の会沢翼捕手が１１日、マツダスタジアム内で契約更改交渉に臨み、３０００万円減の年俸５０００万円でサインした（金額は推定）。今季はシーズン通して１軍にいたものの、先発マスク１８試合を含む出場２４試合に終わった。減額制限（１億円以下は２５％）を超えた提示額に「出ていないからね。こればっかりは仕方がない」と淡々と受け止めた。

交渉は約１時間に及んだ。「これからの役割というものも含めて、話させていただきました。球団からは『プレー以外のところも期待している』と。カープが強くなるにはどうしたらいいか考えていかなきゃいけない」と、来季はこれまで以上にチームのために身をささげる考えだ。

来季は２０年目の節目で球団捕手で倉、石原、白浜を上回り、最長を更新する。「まさか２０年もできるとは思っていなかったですけど、まだまだがんばろうと思います」。若手には「まずは自分のために頑張って、それが結果的にチームのためになる」と、背中を押していく。自身についても「困っている投手の助けになれる準備をする。まだ試合に出たい気持ちはある」と、意気込む。

今年まで４年間、労組・日本プロ野球選手会の会長という重責も担ってきた。「協力するところは協力していく。プラスアルファ、若い選手たちに先輩方が勝ち取ってきたものをしっかり伝えたい」と、退任後も変わらず球界の発展に力を注いでいく。