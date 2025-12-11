３人組ロックバンド・ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒが、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に３年ぶりに出場することが１１日、同局から発表された。人気曲「水平線」と、ＮＨＫウィンタースポーツテーマソング「どうしてもどうしても」の２曲を歌唱。前回の２０２２年は特別企画で紅白初出演したが、今回は白組での出場になる。

ボーカル＆ギターの清水依与吏は「また３人でドキドキしながら紅白歌合戦のステージに立てることが、とてもうれしいです。大事で大事で仕方がない２曲と一緒に行くので、大みそかよろしくお願いします」とコメントした。

「水平線」はコロナ禍の２０年、インターハイ（全国高校総合体育大会）が史上初めて中止になったことをきっかけに生まれた楽曲。高校生の時に陸上競技でインターハイを目指していた清水が、地元・群馬県が開催県であったこと、開会式で同バンドの「ＳＩＳＴＥＲ」（１５年）が演奏される予定だったと知り、「何か彼らや彼女たちのためにできないか」を考え、急きょ制作されたものだ。

同バンドはストリーミングの再生回数１億回を突破した楽曲が３０曲を数えるが、「水平線」はその中で最多の再生回数８億回超えを誇る。毎夏になると、チャートの上位に浮上する人気曲になっている。

「どうしてもどうしても」は、ＮＨＫの冬のスポーツ中継などで使用されるＮＨＫウィンタースポーツテーマソング。来年２月にイタリアで開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪、３月のミラノパラリンピックでも使用される。

◆ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ 清水依与吏（ボーカル＆ギター）、小島和也（ベース）、栗原寿（ドラムス）の３人組。２００４年結成、０７年から現体制。１１年シングル「はなびら」でメジャーデビュー。１３年初の日本武道館公演。１６年初ベスト盤「アンコール」が８０万枚超のヒット。２３年に初５大ドームツアー開催。来年５月から初の５大スタジアムツアーを行う。