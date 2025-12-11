【新華社北京12月11日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は10日の記者会見で、いわゆる「レーダー照射」問題について、中国は繰り返し厳正な立場を表明しており、事実は極めて明白だと述べた。日本は意図的に挑発した後、デマを流して問題をあおっており、この茶番劇の画策者であり、当事者であり、全責任を負わなければならないと表明し、次のように述べた。

中国のメディアが既に現場の録音や関連情報を公開しており、事実は極めて明白だ。中国の当該海空域での訓練活動は国際法と国際慣行に完全に合致し、専門的で安全、かつ抑制されたもので、非難の余地はない。

日本はこれまで中国から通告を受けていないと主張していたが、今度は事前情報を受け取っていたと認めた。矛盾を露呈し、話をそらしている。事前通報を受けていたにもかかわらず、なぜ戦闘機を派遣して中国の訓練区域に侵入し、接近偵察と妨害を行い、緊張状態をつくり出し、悪意ある扇動を続けているのか、その理由を説明しようとしない。日本は意図的に焦点をずらし、国際社会をミスリードするつもりなのか。

国際社会が是非を見極め、日本にだまされないことを希望する。特に日本の同盟国は日本のペースに巻き込まれないよう警戒を高めるべきだ。

日本が今すべきことは、中日関係における問題の根本原因を直視し、真剣に反省して誤りを正し、高市早苗首相の台湾に関する誤った発言を潔く撤回することだ。