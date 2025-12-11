西武の平沼翔太（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。来季からオリックスへ移籍すると報告した。

平沼は「この度オリックス・バファローズに移籍します」と発表。「5年前、ファイターズからライオンズへの移籍が決まったとき、正直なところ落ち込みました。でも、今回オリックスへの移籍が決まったとき、寂しさはもちろんありますが『オリックスでプレーできることが楽しみだ』と思える自分がいました」と心境を明かした。

「それは、初めての移籍で戸惑っていた自分を、あたたかく迎え入れてくれたライオンズの選手のみんなや、ライオンズファンの皆さんのおかげで、かけがえのない5年間を過ごすことができたからです。ファンのみなさんの大歓声忘れません！5年間ありがとうございました！」とライオンズファンへ感謝。

「そしてバファローズファンのみなさん 来シーズンから宜しくお願いします！」と呼びかけた。

プロ野球の「現役ドラフト」が9日に開催され、オリックスは茶野篤政外野手を放出し、西武から平沼を獲得。オリックスの岸田護監督は「まだまだ若いですし、これからの選手」と期待を口にしていた。