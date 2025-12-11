¤Ò¤í¤æ¤»á¡¡°å»ÕÌÜ»Ø¤¹49ºÐÃËÀ¤Ë¿É¤é¤Ä¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¡×¡¡¥Ñ¥Í¥é¡¼¿Ø¤â¹¶·â¡Ö¤¤ì¤¤¤´¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê49¡Ë¤¬10Æü¡¢ABEMA¡ÖAbema¡¡Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¡¢49ºÐ¤Ç°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹ÃËÀ¤Ë¿É¤é¤Ä¤Ê»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æº£¤âÊÙ³Ø¤ËÎå¤à49ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬À¸½Ð±é¤·¤¿¡£11Ï²¤·¤Æ°åÂç¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤Ç8ÅÙÎ±Ç¯¡¢µÙ³Ø¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢43ºÐ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Â´¶È¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñ²È»î¸³¤Ï5Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯6ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¡¢1Æü7»þ´Ö¤ÎÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡¢¡Ö²¾¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¡Ê¸ø¤Ë¡Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¼Ò²ñ¤Ç½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔ¹¬¤Ê¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤ÎÊ¿ÀÐÄ¾Ç·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡¢°¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¡£¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¹ç³Ê¤·¤Æ°å»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¿Í¿ô¤ÎÊý¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£³ÎÎ¨¤È¤·¤Æ¡£¿ÍÀ¸¤ÎÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºÆ¤Ó»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ñ¥Í¥é¡¼¤«¤é¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼«Í³¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦Êý¤¬³Ú¤À¤·¡¢ÆÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¹¶·â¤ÎÌ·Àè¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥ó¡×¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤Ï¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÌµÆñ¤Ë¤¤ì¤¤¤´¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÆâ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë´«¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÈÆâ¤Ë¼«Ê¬¤¬Í§Ã£¤È¤«¿Æ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ÅÁ÷¤ê¤·¤Ê¤¤¡¢»Ù±ç¤·¤Ê¤¤¡£¿©¤¤¤Ã¤Ñ¤°¤ì¤ë¤Ê¤é¼«Í³¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£