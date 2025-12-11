お笑いコンビ「西川のりお・上方よしお」の西川のりお（74）が11日、ABCラジオ「ますだおかだ増田のラジオハンター」（木曜正午）にゲスト出演。笑福亭鶴瓶の“カミングアウト”について言及した。

笑福亭鶴瓶は9日に放送された日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャルで、人生の転機について触れ「今やから言えるけど、吉本からえらい誘いきたんよ」とカミングアウト。「昔、物凄い、いろんな人から来たんやけど。俺、行こうかなと思った」と明かし、共演陣を驚かせた。

この話について西川は「これね、マジ。100％マジ」とし「この話ね、今の鶴瓶ちゃんと違って20代の時に言われてるのよ」と本当だったとした。

そして、「うちの敏腕マネージャーがいて、“鶴瓶な、松竹（芸能）から獲ってええよな。うちの会社にいてないタイプやから”って。何回か会談持ってるわけよ」と当時を振り返った。

時期としては「オーバーオール着て、ぬかるみ（鶴瓶・新野のぬかるみの世界）やり出した時」といい、「のりお君からも口説いてくれや」と言われたとした。

西川が「鶴瓶ちゃん言われてるで」と熱心に誘いがあることを伝え「あいつの心が揺れ動いてたんは事実やわ」と笑福亭鶴瓶も移籍を悩んでいたと振り返った。

結局、吉本移籍は実現しなかったものの「鶴瓶がナイナイのめちゃいけとか出れるんは、そこなんよ。鶴瓶の番組は吉本の芸人出れるわけ」と西川。その後、引き抜き騒動で関係が悪化したことから吉本と松竹で2社協定が結ばれたにも関わらず、笑福亭鶴瓶の番組にはこういった経緯で吉本の芸人が出演できたと明かした。