BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（不定期、後10・00）が9日に放送され、巨人の岸田行倫捕手（29）と泉口友汰内野手（26）がゲスト出演。泉口が現役レジェンドである大先輩・坂本勇人内野手（36）の凄さについて語った。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（57）、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めており、今季特に奮闘が目立った2人がスタジオに招かれた。

打撃不振に苦しみ、前半戦で2度の2軍落ちを経験するなど苦しんだ今季の坂本。だが、主に代打での出場となった後半戦は代打で打率.316（19打数6安打）、1本塁打、11打点とここぞの場面での“切り札”として好成績を残した。

そんな坂本の凄さについて聞かれた泉口は「やっぱり準備力が凄いと思います」とズバリ。

「試合前のアップもそうですし、トレーニングもそうですし。対戦相手の球種であったり、何を投げるっていうデータもしっかり見ておられますし。こんなに準備するんだなっていうので、僕たちはもっとしないといけないなっていうふうに思いますし、だからこその代打でバッ！って出て行った時でもああやって結果が出せるんだなと思って…」と大先輩への尊敬を語った。

泉口はプロ2年目の今季、シーズン途中から遊撃の定位置を奪ってセ・リーグ2位の打率.301をマーク。巨人選手の打率3割は坂本以来6年ぶりの快挙となった。

坂本は今月14日に37歳の誕生日を迎えるが、プロ20年目の節目となる来季は再びレギュラー獲りを目指すことを明言している。