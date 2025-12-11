お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎さんが、ラジオ番組で第一子が誕生していたことを報告しました。



【写真を見る】【 見取り図 】盛山晋太郎さん 第一子誕生をラジオで報告「盛山ジュニアがいますので」 相方リリーさんを暴露「こいつ普通に泣いてたで」





盛山さんは、相方のリリーさんと共にTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」に出演。ゲストにネコニスズ（舘野忠臣さん＆ヤマゲンさん）を招いてトークを送りました。舘野さんが「赤ちゃん」というキャラで登場していて、適度にイジりながら番組が進行。

番組が中盤にさしかかって「赤ちゃん即興・絵本選手権」とコーナータイトルが鳴かれると、盛山さんは「リリーさんとネコニスズのお二人にはもう言ってますが」「私も赤ちゃんが出来ましたので。出来たというか、いますので。盛山ジュニアがいますので」と、第一子の誕生を知らせました。





盛山さんは「ヤマゲンのお子ちゃんと同い年か」と確認すると、ヤマゲンさんは「同い年、そう」と応じ、絵本が大事ということで意気投合。リリーさんがヤマゲンさんの赤ちゃんを「めっちゃかわいいやん」と褒めると、盛山さんは「うちの子もかわいいやろ？ 写真見せたやん」と自慢します。

さらに盛山さんは、「ネコニスズの赤ちゃん、どついたろか思って」「『ええ加減にしてくれよこのオッサン』て」と舘野さんにツッコみ。リリーさんは「こんなギトギトじゃないから」ヤマゲンさんも「別の生きもん過ぎる、だからずっと『何がやねん』て言えてる」と、舘野さんにたたみかけます。

舘野さんは「べつにギトギトじゃないよ ピカピカじゃん」と打ち返し、ヤマゲンさんの赤ちゃんの写真を見ていないことを明かされると「やっぱりライバルなんで。競合」と貫いていました。





そんな中、盛山さんはヤマゲンさんに「生まれたときに、おれ見せたんや。リリーに。こいつ普通に泣いてたで」と暴露。リリーさんは「泣いてない、泣いてない」と否定して、4人でコーナーに入っていきました。

【担当：芸能情報ステーション】